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СДЮШОР – чемпион Беларуси по пляжному футболу 2020!

27.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Команда Виктора Голомзика впервые в своей истории взяла тиутул чемпиона страны.

СДЮШОР – чемпион Беларуси по пляжному футболу 2020!

Кировчанам хватило двух матчей финальной серии с экс-чемпионом национального первенства, чтобы стать триумфатором этого года. В первой игре коллектив из Кировска обыграл Гроднооблспорт со счетом 3:2, во второй – 1:4. В составе СДЮШОР в первом матче голом отметился капитан команды Антон Акулич, а также дважды собственные ворота поражали Илья Савич и Олег Ашейчик. Вторую победу для Кировска точными ударами принесли Артемий Дрозд (2), Станислав Суслов и Иван Войтович.

СДЮШОР стал лишь пятым коллективом, выигрывавшим чемпионат Беларуси за все время его проведения.

Ассоциация «Федерация пляжного футбола» поздравляет команду с этим знаковым достижением.

http://www.beachsoccer.by/

 
 
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Команда Виктора Голомзика впервые в своей истории взяла тиутул чемпиона страны. Кировчанам хватило двух матчей финальной серии с экс-чемпионом...
 
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