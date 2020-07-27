СДЮШОР – чемпион Беларуси по пляжному футболу 2020!

Источник материала: Кировец

Команда Виктора Голомзика впервые в своей истории взяла тиутул чемпиона страны.





Кировчанам хватило двух матчей финальной серии с экс-чемпионом национального первенства, чтобы стать триумфатором этого года. В первой игре коллектив из Кировска обыграл Гроднооблспорт со счетом 3:2, во второй – 1:4. В составе СДЮШОР в первом матче голом отметился капитан команды Антон Акулич, а также дважды собственные ворота поражали Илья Савич и Олег Ашейчик. Вторую победу для Кировска точными ударами принесли Артемий Дрозд (2), Станислав Суслов и Иван Войтович.

СДЮШОР стал лишь пятым коллективом, выигрывавшим чемпионат Беларуси за все время его проведения.

Ассоциация «Федерация пляжного футбола» поздравляет команду с этим знаковым достижением.

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