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Спортивный лагерь для иностранных студентов BSUcamp начинает работу

27.07.2020 09:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спортивный лагерь для иностранных студентов BSUcamp начинает работу

Впервые в Беларуси! В БГУ организуют спортивный лагерь для иностранных студентов. Он начинает работу сегодня.

Молодежь сможет познакомиться с традициями университета. Программа включает велопоходы, экскурсии, пикники и спортивные игры. Участники пройдут мастер-классы по современным танцам и основам фотомастерства. Студенты увидят достопримечательности Минска и окрестностей, посетят усадебно-парковые комплексы и музеи.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Впервые в Беларуси! В БГУ организуют спортивный лагерь для иностранных студентов. Он начинает работу сегодня. Молодежь сможет познакомиться с традициями...
 
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