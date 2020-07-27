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Спортивный лагерь для иностранных студентов BSUcamp начинает работу
Источник материала: ОНТ
Впервые в Беларуси! В БГУ организуют спортивный лагерь для иностранных студентов. Он начинает работу сегодня.
Молодежь сможет познакомиться с традициями университета. Программа включает велопоходы, экскурсии, пикники и спортивные игры. Участники пройдут мастер-классы по современным танцам и основам фотомастерства. Студенты увидят достопримечательности Минска и окрестностей, посетят усадебно-парковые комплексы и музеи.
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Впервые в Беларуси! В БГУ организуют спортивный лагерь для иностранных студентов. Он начинает работу сегодня. Молодежь сможет познакомиться с традициями...
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