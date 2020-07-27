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Айтишников с зарплатой 10000+ рублей стало почти в два раза больше

27.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В крупных и средних ИТ-компаниях, работающих в Беларуси (от 100 человек), снижается доля специалистов с зарплатами до тысячи рублей. При этом продолжает увеличиваться количество айтишников, зарабатывающих свыше 10 тысяч рублей. За последние полгода их стало больше в 1,9 раза. Это следует из данных официальной статистики.



Айтишников с зарплатой 10000+ рублей стало почти в два раза больше 
Данные о численности работников разных видов деятельности по уровню зарплат Белстат публикует два раза в год — в мае и ноябре.

По данным Белстата, в мае этого года в крупных и средних ИТ-компаниях работало 47+ тысяч человек. За последние полгода количество ИТ-специалистов в таких компаниях выросло на 16%, а по сравнению с маем 2019 года почти на 22%.

Специалистов ИТ-компаний с зарплатой до 1 тысячи рублей в мае этого года Белстат насчитал почти 4,4 тысячи.

Большинство ИТ-специалистов (16 616) имеют зарплату от 5 до 10 тысяч рублей. За полгода их стало больше на 33,2%. Почти столько же специалистов (16 639) имеют зарплату от 3 до 5 тысяч рублей. На третьем месте специалисты с зарплатой от 1 до 2 тысяч рублей — 9 769 человек.

Самых высокооплачиваемых специалистов — с зарплатой больше 10 тысяч рублей — в крупных и средних ИТ-компаниях почти 3,6 тысячи. Полгода назад их было значительно меньше — 1,9 тысячи человек. Это может быть связано не только с реальным ростом зарплат специалистов, но и подорожанием доллара относительно белорусского рубля.

Во всей Беларуси специалистов разных видов деятельности с зарплатой от 10 тысяч рублей чуть больше 4,7 тысячи. Айтишников среди них — 75%. Ещё полгода назад эта доля была ниже — 61%.
 
 
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В крупных и средних ИТ-компаниях, работающих в Беларуси (от 100 человек), снижается доля специалистов с зарплатами до тысячи рублей. При этом продолжает...
 
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