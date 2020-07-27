На площадке строительства Белорусской АЭС митрополит Павел освятил новую церковь в честь преподобного Серафима Саровского





…Помнится май 2012 года. Представители заказчика, дирекции строительства Белорусской АЭС, и генподрядчика, АО «НИАЭП» во главе с президентом Валерием Лимаренко проводят в Островце первый штаб по возведению атомной электростанции. Нужно согласовать и решить множество вопросов – правовых, технических, бытовых. Но заседание штаба задерживается на полчаса: в островецкой церкви служится молебен на начало доброго дела.





…Прошло 8 лет. Площадка атомной электростанции, на которой в 2012-м была только автостоянка да несколько вагончиков, превратилась в промышленный центр с развернутой инфраструктурой, где непосвященному легко заблудиться – впрочем, непосвященных сюда не пустят: режимный объект. Считанные дни остались до физического пуска первого энергоблока, да и второй на подходе. И вот на площадке строительства АЭС, рядом со зданием учебно-тренировочного центра, выросла небольшая, но очень красивая и уютная, а главное – наполненная Божьей благодатью церковь. В минувшую субботу ее освятили в честь преподобного Серафима Саровского.





Освятил новый храм и отслужил Божественную литургию митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел в сослужении епископов Лидского и Сморгонского Порфирия и Витебского и Оршанского Дмитрия, благочинного Островецкого благочинного округа Георгия, других священников.





– Освящение нового храма – это событие имеет не епархиальное значение, и даже не белорусского экзархата – это планетарный масштаб! Ведь в этом храме будет жить Божий Дух! А с учетом того, что он построен рядом с таким потенциально опасным объектом как атомная электростанция, можно образно сказать, что эта церковь призвана служить своеобразным громоотводом от всех трудностей и бед – конечно же, по молитвам нашим.





На освящение церкви не смог приехать Валерий Лимаренко, который в свое время начинал строительства Белорусской АЭС, а теперь является губернатором Сахалинской области. Наилучшие пожелания от него, а также две ценные иконы – Николая-Чудотворца и Серафима Соровского, написанные на Святой земле, привез в дар новому храму заместитель председателя Правительства Сахалинской области, в недалеком прошлом – старший вице-президент по Белорусской АЭС АО Инжиниринговая компания «АСЭ» Сергей Олонцев.





– Это традиция славян – каждое дело начинать с молитвой и с Богом. И традиция Росатома – строить не только атомные электростанции, но и храмы и часовни рядом с ними, – сказал, поздравляя присутствующих с освящением нового храма, Сергей Петрович.





…Уже в следующую субботу, в день памяти Серафима Саровского, в новой церкви состоится очере ая Божественная литургия, в которой смогут принять участие все желающие – и на себе ощутить Божью благодать и покровительства преподобного отца Серафима.