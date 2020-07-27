«Он не помнит, сколько у него особняков». Как живет самый богатый президент в мире

материале «Ленты.ру» из цикла о развлечениях правителей всех времен и народов. У монарха сотни дворцов и замков по всему миру, при этом о существовании многих из них он сам даже не помнит. О шикарном образе жизни президента ОАЭ — в«Ленты.ру» из цикла о развлечениях правителей всех времен и народов.





Короткая память

«Президент ОАЭ настолько богат, что даже не помнит точно, какими именно особняками по всему миру он владеет. Например, у него есть недвижимость в Испании. Но он не только никогда не приезжал в эту резиденцию, он даже точно не знает, где она находится, может быть, неподалеку от Мадрида?» — шутит корреспондент The Observer.





СМИ выяснили, что шикарный особняк, принадлежащий шейху Халифе Аль Нахайяну, находится в 60 километрах от испанской столицы. Его купили 17 лет назад. За состоянием этой виллы следят 15 человек, однако ни сам арабский правитель, ни члены его семьи ни разу сюда не приезжали

По словам журналистов, на кухне никогда не готовили — посудомоечные машинки, плиты, холодильники по-прежнему стоят обернутыми в целлофан. Раз в неделю персонал меняет полотенца, украшенные персональным логотипом президента ОАЭ, и постельное белье в 11 спальнях. Обслуживание этой виллы обходится шейху в 565 тысяч долларов в год.





Помимо этой испанской резиденции, у монарха сотни вилл, дворцов и замков по всей Европе. В одном только Лондоне у шейха свыше 140 объектов недвижимости, расположенных в таких районах, как Mayfair, Marylebone, Knightsbridge и Kensington.

Фонтан и бассейн с минералкой

Самым роскошным имением считается особняк XVIII века Аскот-Плейс недалеко от Большого Виндзорского парка в окрестностях Лондона, который раскинулся на 400 акрах земли. Халифа купил его в 1989 году у Мика Фликера, наследника империи Mercedes Benz, за 22,6 миллиона долларов. На территории находится большое озеро и грот. По соседству расположился Виндзорский дворец королевы Елизаветы II.





Убранство этого имения не совсем устроило арабского правителя. Он решил переделать его под себя: обнести огромным забором по всему периметру и построить 150 пятикомнатных коттеджей стоимостью по 2,5 миллиона долларов. Впрочем, местные власти выступили против такого плана и не выдали монарху разрешения на строительство.









Президентский дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби

Фото: Depositphotos





Тогда шейх переключил свое внимание на ремонт самого особняка: первым делом установил в резиденции баки, куда прямиком из французских Альп доставляют минеральную воду Evian. Она бьет из фонтанов и используется для бассейна. «Очевидно, ему просто не понравилась местная вода на вкус. При этом баки похожи на многоэтажную парковку», — вспоминал потом один из очевидцев.





Этот особняк так и не стал лондонской резиденцией президента ОАЭ, он показался ему слишком маленьким.





Когда монарх летит куда-нибудь, он берет с собой как минимум сто человек прислуги, включая персонального барбера, который следит за бородой главы государства

Так что в Аскот-Плейс шейх останавливался лишь однажды — провел там полдня. Но воду из французских Альп стабильно продолжают доставлять в эту резиденцию.









Еще один особняк в Лондоне — Ham Gate — Халифа купил в 1980 году за 6,3 миллиона долларов. В 2013 году там устраивали вечеринку в честь его прибытия в Великобританию. В течение четырех месяцев садовники приводили в порядок ландшафт, чем вызвали недовольство британцев: старые деревья выкорчевывали, а вместо них сажали более молодые. Соседние с особняком дома тоже скупили, чтобы всего на одну ночь разместить гостей.

Мне только переночевать

Покупать целые дома для того, чтобы остановиться там только на одну ночь — обычное дело для президента ОАЭ, он на дух не переносит отели. Однажды он попросил своего агента выбрать ему особняк в пригороде Вашингтона — правитель собирался в США с официальным визитом. На покупку выделялось 25 миллионов долларов. У монарха было всего одно требование: в здании непременно должна была находиться подземная парковка, чтобы он смог выйти из своего пуленепробиваемого автомобиля и попасть в дом незамеченным.





Отдыхать правитель больше всего любит на Лазурном берегу. На юге Франции у него есть роскошная вилла с видом на Канны, она стоит 38 миллионов долларов. На пляж он спускается на собственном фуникулере. Также у него есть резиденция во французском Антибе и огромный особняк на берегу Женевского озера в Максийи-сюр-Леман.









Принадлежащая президенту ОАЭ моторная яхта Azzam

Фото: Andy Ginns / Legion-media.ru





Где бы шейх ни находился, он всегда заказывает продукты и готовые блюда из ОАЭ. Порой на частном самолете их доставляют на Сейшельские острова — там он приобрел 66 акров земли и построил семиэтажный дворец. Правда, не обошлось без скандала — канализационная система резиденции переполнилась, и в окрестные водоемы хлынули потоки нечистот. Чтобы загладить свою вину, Эмираты выделили местным властям свыше 130 миллионов долларов на социальные нужды.





Отдыхать арабский лидер любит не только на курортах, но и на своих яхтах в Персидском заливе. Одна из них — Azzam — длиной 180 метров и стоимостью 615 миллионов долларов. Эту самую большую частную яхту в мире обслуживают 500 человек

На лодке есть вертолетная площадка, подводные лодки, а бак вмещает столько топлива, что можно совершить кругосветное путешествие, ни разу не заходя в порт. Помимо этого, на судне могут спокойно разместиться 36 гостей. В год обслуживание этой яхты обходится правителю в 60 миллионов долларов.





Халифа старается сделать Эмираты более привлекательными для туристов. Он всегда хотел, чтобы государственные здания и его личные резиденции (даже те, которые он никогда не посещал и вряд ли когда-то посетит) отличались утонченным вкусом. Для этого он нанял лучших архитекторов из Лувра и Гуггенхайма, потратив на это 25 миллиардов долларов. Такое рвение возникло после того, как в западных СМИ раскритиковали вкус его отца — первого президента ОАЭ Шейха Заида.





В 1988 году он купил усадьбу Tittinghurst Park, которая вначале принадлежала Джону Леннону. Считается, что именно здесь, в графстве Беркшир, он написал свой легендарный хит Imagine. После ее купил его друг из The Beatles Ринго Старр. Арабский монарх полностью переделал британский особняк. По словам очевидцев, дом превратился в мраморный дворец, украшенный золотом.

«Принц сам наливает себе кофе»

Последние шесть лет шейх Халифа едва появляется на публике — в 2014 году он пережил инсульт. С этого времени фактическим правителем Объединенных Арабских Эмиратов стал его сводный брат, наследный принц Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. 59-летнего миллиардера уже называют самым популярным арабским правителем по версии журнала The New York Times.









Издание отмечает, что принц «очень обходительный, он придерживается здорового питания, поддерживает спортивную форму и сам наливает себе кофе». При этом поклонник соколиной охоты Мухаммад живет на широкую ногу. В 1981 году он женился на принцессе Саламе. Их свадьба обошлась в 44,5 миллиона долларов. На празднование, продолжавшееся неделю, прибыли 20 тысяч гостей.









Мухаммад бин Заид Аль Нахайян

Фото: Sean Gallup / Getty Images





Для того чтобы разместить всех гостей, семья Мухаммада построила стадион за 22 миллиона долларов. К сожалению, поприветствовать каждого лично молодоженам не удалось, но они отправили всем дорогостоящие подарки, а также напитки и деликатесы. Угощения раздавали и простым жителям Абу-Даби.





Присутствующих развлекали 50 ансамблей из арабских и африканских стран. Один из исполнителей отличился, написав к торжеству песню. За это его щедро отблагодарили, подарив ярко-красный автомобиль Mercedes. Частный аэропорт едва вместил десятки личных самолетов, доставивших шейхов, эмиров, королей и принцев. Их угощали элитными блюдами и напитками. Подарки для невесты преподносились на 20 верблюдах редкой породы, каждого украсили драгоценными камнями. Впоследствии у пары родились девять детей: пять дочерей и четыре сына.











