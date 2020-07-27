Денис Варакса о шоке от силовиков: «Несправедливо, когда такая сила идет против простого народа»

Предстоящие президентские выборы – прямо сейчас главная тема в Беларуси. Волнует она и многих спортсменов. Особенно горячо тема выборов обсуждается в сообществе бойцов. Например, Виталий Гурков ходил на акцию солидарности с Бабарико, Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который пригласил на ринг Александра Лукашенко, а Шота Лобжанидзе даже встретил день рождения на Окрестина.





«Трибуной» поделился и чемпион мира по муай-тай Денис Варакса. Эмоциями о предвыборной кампании и происходящем вокруг нее споделился и чемпион мира по муай-тай





– Какое мнение у меня по поводу выборов? Наверное, как и у всех. Придерживаюсь того, что перемены должны произойти. Жалко невинных и безоружных людей, которые выходят высказывать свое мнение, а в итоге получают дубиночками. Как говорится, их «ласково» гладят. Все это несправедливо, когда такая сила идет против простого народа. Ведь народ идет с мирными побуждениями. Для меня этот момент, который складывается вокруг политики уже с 1994 года, очень опасный.





– Что вы чувствовали, когда видели жесткие задержания людей на мирных акциях?





– В этой ситуации, наверное, должно быть стыдно в первую очередь всем органам власти. В основном это силовые структуры: ОМОН, спецназ и так далее. Люди просто стоят на улице или в очереди, как в ситуации с магазином Symbal.by. Просто покупают определенные вещи, которые им нравятся. Каждый человек в праве носить то, что он хочет. И выражать себя так, как ему нравится. Какая-то национальная символика и прочее. Почему нет? Они поддерживают это движение. Они же не выходят с оружием, не идут против власти. Они участники мирного протеста, никого не трогают. И подготовленные люди из силовых структур начинают простых людей размазывать. Не знаю, какие еще можно в этом случае правильно подобрать слова. Конечно, в этой ситуации у меня эмоции зашкаливают.





Я после боя приехал и в YouTube просматривал эти ролики и, конечно, это меня шокировало. Никто никого не слышит и не хочет слышать. Считаю, что мы уже давно имеем право на свое четкое и ясное слово. Мы должны жить в свободной стране. Все должно быть честно и справедливо.





– Вы чемпион мира по муай-тай. А что бы вы сказали сотрудникам силовых структур, которые участвовали в жестких задержаниях людей, если бы их встретили?





– Я бы сказал, что им стоит выбрать равных себе соперников и в первую очередь включить свой здравый мозг, если он еще у них присутствует. Если они еще не совсем озверели. Потому что простые люди не идут с войной, а просто выражают свое мнение мирно. Они же не вооружены. Сотрудникам милиции просто советую найти равных соперников и встретится в честном бою. Если ребята будут подготовленные, то им же не так будет легко все делать и ломать простых мирных жителей, пожилых людей. Это же страшно на самом деле. Каждый может оказаться на этом месте.





А на месте представителей силовых структур я бы просто написал заявление на отказ от службы. Это будет правильно, это будет по-мужски. Это будет достойно уважения. Будет честно, если они будут так действовать, а не силой принуждать и навязывать свою власть. Все время силой, силой, силой… Пускай продолжает подписывать бумаги об увольнении из органов.





– А видели ролик, когда ресторатор Вадим Прокопьев вызвал на бой Лукашенко?





– Да, видел. Сильно, по-мужски, все честно, справедливо, без лишних ходов и лукавства. Все в открытую. Считаю, что в этой ситуации силы равны. Тем более у нас Александр Григорьевич мастер спорта по всем видам спорта :) Поэтому можно, почему нет? Это было бы достойно. Это настоящий мужской вызов.





Да, среди нас обсуждался этот момент. После этого еще я увидел ролик от Дмитрия Шакуты, где он бросил вызов, наоборот, в другу сторону – Прокопьеву. Опять же Дмитрий – подготовленный спортсмен – будет выходить против человека, который делает вызов другому человеку. Думаю, они же сами должны разобраться в этом плане. А Диме я советую продолжать выступать с равными. Он же спортсмен и должен понимать это, что соревноваться нужно в равных условиях. Если мы чувствуем везде неравенство какое-то, все время идет запугивание – это ненормально. Но, как говорится, на каждого сильного найдется свой сильный или каждому терпению всегда приходит конец. Мы терпеливый народ и дружелюбный, но…





– Несколько лет назад Виталий Гурков сказал, что у белорусов точно есть бойцовский ген. Согласны с тем, что белорус терпит-терпит, но когда наступит момент, то он может за себя постоять.





– Конечно, слова Виталика поддерживаю полностью. Наши деды и прадеды всегда это показывали. Сколько войн было, и мы всегда достойно стояли и держали удар, если посмотреть на нашу историю. Мы – терпеливые и многое проходим. Но повторюсь, что всему приходит какой-то предел. Возможно, сейчас такой момент, когда этот предел приходит к пику.





– По поводу кандидатов в президенты. Как вам решение ЦИК по Бабарико и Цепкало?





– Ничему не удивлен. Все как всегда – силой. Все делается как нужно нынешней власти. Мы хотим делаем – так. Или хотим делаем – так. Или сделаем все так, чтобы они уехали. В общем, все делается, как удобно действующей власти. Поэтому ничему не удивлен.





– А вы будете голосовать?





– Да. Я общался со многими ребятами и друзьями. Есть люди, которые вообще никогда не голосовали и считали, что нет смысла это делать, потому что все будет решено заранее. И сейчас это мнение разделяют. Но большинство с кем общаюсь – все готовы идти голосовать. И я обязательно пойду голосовать.





– Скажите, а в случае победы Александра Лукашенко, какие проблемы ждут страну в ближайшую пятилетку?





– Дай Бог, если будет лучше. Есть момент, когда мы наблюдаем какие-то послабление перед выборами, а после выборов мы наблюдаем зажимание. Тут все опять же стабильно и неизменно. Но новый курс мы точно не будем брать. Уже сколько времени мы идем по одному и тому же направлению. У нас ничего не меняется и только становится где-то моментами хуже. И это всё мы терпим. Но об этом можно много говорить.





Также президент начинает сейчас рассказывать о зарплатах в детских садиках или еще что-то. Но опять это все перед выборами, а где до этого были все эти разговоры? Люди, которые работают с детьми, должны получать соответствующую зарплату. Ничего не меняются по отношению к этим людям и к представителям других профессий.













В ближайшее время я не жду никаких перемен. Я жду только перемен, о которых пел Виктор Цой. Многие ждут этого. Многие боятся.





– Как считаете, что действующий президент сделал хорошего для спорта? Хоккеисты и футболисты говорят, что все прекрасно, но есть мнения из других видов спорта, что не все идеально.





– Тайский бокс в Беларуси поддерживается государством. Но мы к этому долгое время шли. Не сказать, что сильная поддержка, но какое-то финансирование есть. А что касается футболистов или хоккеистов, то, возможно у них все стабильно в финансовом плане, но уровень их спортивных достижениях оставляет желать лучшего. Также добавлю, что у меня есть много знакомых футболистов и хоккеистов, которые будут солидарны со мной. Так что не у всех одинаковое мнение.





А что касается талантов, то не сказать, что в футболе или хоккее есть какое-то новое поколение, готовое сделать прорыв. Пока я этого не вижу. Тем более в хоккее. Все видят, что некоторым странам, которых мы раньше побеждали, мы сейчас проигрываем и вылетаем в низшие дивизионы.





А тайский бокс себя круто зарекомендовал уже давно на мировой арене. Многие нас знают очень хорошо. У нас много бойцов: Гурков, Кулебин, Чингиз Аллазов, Игнашов. Масса фамилий, которые я могу очень долго перечислять. У нас очень богатая страна на фамилии великих бойцов. Но не многие бойцы имеют право выехать. Потому что все ложится на плечи тренеров, которые ищут средства для финансирования, чтобы выехать. Помните, как у Виталика Гуркова была такая же проблема перед поездкой на чемпионат мира, когда его министерство спорта не профинансировало, а народ собрал деньги ему на поездку через краудфандинг. В этот момент ты действительно понимаешь, что народ единый. Это здорово, это сила. И он приехал и доказал, что он – народный чемпион. Тот момент, когда уже властям нужно будет думать, насколько эта ситуация приятная, которая произошла.





У нас есть юные ребята, которые смотрят на взрослых и состоявшихся спортсменов и хотят быть такими же, как они.





Считаю, что не важно, какой вид спорта – олимпийский или не олимпийский. Если дети занимаются этим и выбирают спорт, то в любом случае правительство должно поддерживать любое начало спортивного движения. Как это происходит в Европе, в США. Это лучше, чем если бы дети занимались чем-то нехорошим. Так что не вижу смысла разделять олимпийские или не олимпийские виды спорта.





– А что бы вы сказали тем людям, которые не хотят перемен и говорят о том, что у нас все стабильно, чистые улицы и зарплата, которая, возможно, в будущем вырастет.





– Это называется сдаться и смириться. Жить с тем, что у тебя есть. Я бы хотел своему ребенку другого будущего. Чтобы у него было действительно право выбора, чтобы он мог остаться в этой стране и не искал вариантов уехать в поисках лучшего. Чтобы у нас действительно соответствовало, что Беларусь – страна для жизни, а не просто на словах.





Я побывал много где, но приезжая на родину ты понимаешь, что все равно хочешь остаться здесь. Ну зарабатывать можно, конечно. Можно работать на трех работах и при таком варианте зарабатывать, но хотелось бы, чтобы каждый занимался своим делом и это занятие ему приносило доход.



