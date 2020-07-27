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ОАО «Ивацевичдрев» потребовался особый налоговый режим

27.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприятие стало резидентом СЭЗ "Брест".



Вхождение открытого акционерного общества «Ивацевичдрев» в состав свободной экономической зоны стало возможным в связи с расширением территории СЭЗ «Брест» в соответствии с указом президента Беларуси от 29 апреля 2020 года №152.

В ходе состоявшейся встречи с руководством администрации СЭЗ «Брест» генеральный директор предприятия Александр Ильницкий рассказал об основных экономических показателях ОАО «Ивацевичдрев» и главных целях стратегического развития предприятия уже в новом статусе – резидента СЭЗ.
 
По его словам, решение перспективных задач обеспечит дальнейшее расширение производства высококачественной продукции, повысит рентабельность, создаст новые рабочие места при улучшении условий труда.

ОАО «Ивацевичдрев» является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, которое специализируется на производстве древесно-стружечных ламинированных плит, пиломатериалов, мебели, синтетических смол и другой продукции.

В настоящее время на расположенном в Ивацевичах предприятии трудится более 1 тысячи человек, а его статус определяется как «градообразующее».

Продукция компании, изготавливаемая из экологически чистого сырья и материалов, широко используется в производстве мебели как в Беларуси, так и за ее пределами. Многие виды продукции ОАО «Ивацевичдрев» специально ориентированы на экспорт.
 
Теги: Брест
 
 
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Предприятие стало резидентом СЭЗ "Брест".
 
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