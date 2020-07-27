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Дело Втюрина. Верховный суд огласит приговор в отношении 16 лиц, обвиняемых в коррупции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 27 июля огласит приговор по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о взятках при поставке в страну телекоммуникационного оборудования.
Материалы дела составляют почти 50 томов. Оглашение приговора пройдет в зале суда Московского района Минска.
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Новости Беларуси. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 27 июля огласит приговор по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда...
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