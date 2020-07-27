Дело Втюрина. Верховный суд огласит приговор в отношении 16 лиц, обвиняемых в коррупции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 27 июля огласит приговор по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о взятках при поставке в страну телекоммуникационного оборудования.

В числе обвиняемых бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин, экс-директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, также несколько бывших сотрудников Национального банка.





Материалы дела составляют почти 50 томов. Оглашение приговора пройдет в зале суда Московского района Минска.