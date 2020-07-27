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В Гомеле во время ремонта четырехэтажного здания обрушились конструкции
Источник материала: ОНТГомеле во время ремонта четырехэтажного здания обрушились конструкции" class="one-news__figure-img">
Во время ремонта четырехэтажного здания в одном из домов в Гомеле произошло обрушение конструкций. Об этом
Инцидент произошел в одном из домов по улице Рабочей в Гомеле. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям днем в воскресение. Уточняется, что произошло обрушение железобетонных перекрытий на четырех этажах во время установки рабочими окон.
В момент инцидента в здании был один человек – он вовремя услышал звуки обрушения и выбежал на улицу. Человеческих жертв удалось избежать.
Данное кирпичное здание было построено почти 50 лет назад, а кровля состоит из железобетонных плит. Известно, что после ремонта здание хотели отдать на сдачу в аренду под склады.
Фото: МЧС
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Во время ремонта четырехэтажного здания в одном из домов в Гомеле произошло обрушение конструкций. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС....
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