В Гомеле во время ремонта четырехэтажного здания обрушились конструкции

Источник материала: ОНТ

Гомеле во время ремонта четырехэтажного здания обрушились конструкции" class="one-news__figure-img">

Во время ремонта четырехэтажного здания в одном из домов в Гомеле произошло обрушение конструкций. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Рабочей в Гомеле. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям днем в воскресение. Уточняется, что произошло обрушение железобетонных перекрытий на четырех этажах во время установки рабочими окон.





В момент инцидента в здании был один человек – он вовремя услышал звуки обрушения и выбежал на улицу. Человеческих жертв удалось избежать.

Данное кирпичное здание было построено почти 50 лет назад, а кровля состоит из железобетонных плит. Известно, что после ремонта здание хотели отдать на сдачу в аренду под склады.





Фото: МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram