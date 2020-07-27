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В Гомеле во время ремонта четырехэтажного здания обрушились конструкции

27.07.2020 09:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Во время ремонта четырехэтажного здания в одном из домов в Гомеле произошло обрушение конструкций. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Рабочей в Гомеле. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателям днем в воскресение. Уточняется, что произошло обрушение железобетонных перекрытий на четырех этажах во время установки рабочими окон.


В момент инцидента в здании был один человек – он вовремя услышал звуки обрушения и выбежал на улицу. Человеческих жертв удалось избежать.

Данное кирпичное здание было построено почти 50 лет назад, а кровля состоит из железобетонных плит. Известно, что после ремонта здание хотели отдать на сдачу в аренду под склады.

 

Фото: МЧС

 

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Теги: Гомель
 
 
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Во время ремонта четырехэтажного здания в одном из домов в Гомеле произошло обрушение конструкций. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС....
 
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