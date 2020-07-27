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Умер хоккеист молодежной сборной Чехии
Источник материала: Tut.by
20-летний чешский хоккеист Ондрей Бухтела умер в конце прошлой недели от рака, сообщает
Бухтела выступал за юниорскую и молодежную сборную Чехии, а в чемпионате страны дебютировал уже в 16 лет.
В прошлом сезоне он играл за «Бенатки» (фарм-клуб «Либереца») во втором дивизионе. В 57 матчах защитник набрал 25 (9+16) очков.
Диагноз ангиосаркома был поставлен Бухтеле только месяц назад. В это время чешская хоккейная общественность активно собирала деньги на лечение Ондрея, но победить болезнь не удалось.
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20-летний чешский хоккеист Ондрей Бухтела умер в конце прошлой недели от рака, сообщает Hokej.cz.
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