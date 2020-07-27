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Умер хоккеист молодежной сборной Чехии

27.07.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний чешский хоккеист Ондрей Бухтела умер в конце прошлой недели от рака, сообщает Hokej.cz.


Фото: ХК «Бенатки»

Бухтела выступал за юниорскую и молодежную сборную Чехии, а в чемпионате страны дебютировал уже в 16 лет.

В прошлом сезоне он играл за «Бенатки» (фарм-клуб «Либереца») во втором дивизионе. В 57 матчах защитник набрал 25 (9+16) очков.

Диагноз ангиосаркома был поставлен Бухтеле только месяц назад. В это время чешская хоккейная общественность активно собирала деньги на лечение Ондрея, но победить болезнь не удалось.

 
 
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20-летний чешский хоккеист Ондрей Бухтела умер в конце прошлой недели от рака, сообщает Hokej.cz.
 
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