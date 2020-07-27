ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

21 ДТП с участием велосипедистов произошло за полугодие в Минске

27.07.2020 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

21 ДТП с участием велосипедистов произошло за полугодие в Минске

Лето – время особой осторожности на дорогах. Несмотря на хорошую видимость, есть другие факторы риска. Большое количество велосипедов вносит коррективы в статистику ДТП.

За первое полугодие только в столице произошла 21 авария с участием двухколёсного транспорта. Велосипед – один из самых неустойчивых и незащищённых видов средств передвижения. Столкновение с автомобилем – это почти гарантированные травмы. В связи с этим ГАИ в очередной раз напоминает об осторожности, в некоторых ситуациях она особенно необходима.

Любовь Трепашко, представитель ГАИ Московского района Минска«При выезде из дворов велосипедисты должны проявлять особое внимание, особенно в случаях, если обзору мешают припаркованные машины, деревья или какие-то другие конструкции, из-за которых велосипедист и водитель автомобиля могут не заметить друг друга».

Среди пострадавших велосипедистов этим летом есть и два ребёнка. Когда дети катаются по двору, родителям надо быть особенно внимательными. Инспекторы рекомендуют постоянно находиться рядом и не терять ребёнка из виду.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето – время особой осторожности на дорогах. Несмотря на хорошую видимость, есть другие факторы риска. Большое количество велосипедов вносит коррективы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле во время ремонта четырехэтажного здания обрушились конструкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика