21 ДТП с участием велосипедистов произошло за полугодие в Минске

Источник материала: ОНТ

Лето – время особой осторожности на дорогах. Несмотря на хорошую видимость, есть другие факторы риска. Большое количество велосипедов вносит коррективы в статистику ДТП.

За первое полугодие только в столице произошла 21 авария с участием двухколёсного транспорта. Велосипед – один из самых неустойчивых и незащищённых видов средств передвижения. Столкновение с автомобилем – это почти гарантированные травмы. В связи с этим ГАИ в очередной раз напоминает об осторожности, в некоторых ситуациях она особенно необходима.

Любовь Трепашко, представитель ГАИ Московского района Минска: «При выезде из дворов велосипедисты должны проявлять особое внимание, особенно в случаях, если обзору мешают припаркованные машины, деревья или какие-то другие конструкции, из-за которых велосипедист и водитель автомобиля могут не заметить друг друга».

Среди пострадавших велосипедистов этим летом есть и два ребёнка. Когда дети катаются по двору, родителям надо быть особенно внимательными. Инспекторы рекомендуют постоянно находиться рядом и не терять ребёнка из виду.

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