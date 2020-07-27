ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

27.07.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

Белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник посетит с рабочей поездкой Несвижский район для ознакомления с ходом уборочной кампании. Об этом пишет БелТА.

В первую очередь Александр Лукашенко посетит поля озимой пшеницы ОАО «Новая жизнь». Он выслушает доклады о том, как проходит уборочная кампания в целом по стране и в частности - в Минской области и Несвижском районе.

Также Президент планирует ознакомиться с результатами работы предприятия по производству молочных продуктов ООО «Несвижский завод детского питания». Речь пойдет о реализации инвестиционного проекта по строительству современного, ориентированного на экспорт предприятия по переработке молока, мощность которого - 500 тонн сырья в сутки.


Фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник посетит с рабочей поездкой Несвижский район для ознакомления с ходом уборочной кампании. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
В числе победительниц Республиканского конкурса «Женщина года» – Раиса Шкрадюк из Кировского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика