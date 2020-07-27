Президент ознакомится с ходом уборочной кампании

Источник материала: ОНТ

Белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник посетит с рабочей поездкой Несвижский район для ознакомления с ходом уборочной кампании. Об этом пишет БелТА.

В первую очередь Александр Лукашенко посетит поля озимой пшеницы ОАО «Новая жизнь». Он выслушает доклады о том, как проходит уборочная кампания в целом по стране и в частности - в Минской области и Несвижском районе.

Также Президент планирует ознакомиться с результатами работы предприятия по производству молочных продуктов ООО «Несвижский завод детского питания». Речь пойдет о реализации инвестиционного проекта по строительству современного, ориентированного на экспорт предприятия по переработке молока, мощность которого - 500 тонн сырья в сутки.





Фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram