Идеальна на 94 процента: Лицо модели Беллы Хадид признали самым красивым по принципу «золотого сечения»

Для идеальной женщины что главное - чтобы верхняя губа была на 25 процентов меньше нижней. А если еще и уши посажены как надо и идут вровень с линией бровей, то вообще идеал.





Все эти правила давно были придуманы греками. Для них красота человека не где-то там в душе, ее, красоту, и вычислить можно с помощью математической формулы.





Известный пластический хирург доктор Джулиан Де Сильва вместе со своими коллегами из Лондона решил выяснить, кто из знаменитостей красивый "по-настоящему", а кто нам мерещится идеальным. Вбили они в компьютер параметры "божественных пропорций" и оценили фото звездных женщин.





Самой красивой в который то раз стала модель Белла Хадид. Она на 94 процента соответствует идеалу.









Модель Белла Хадид на 94 процента соответствует идеалу красоты





- У нее потрясающая симметрия лица. Ее подбородок находится всего в 0,3% от совершенства,- сказал Де Сильва.





Наименее идеальным у Хадид оказались брови (88 процентов от стандарта), зато посадке глаз дали 98 процентов.





Принцесса Диана совершенна на 89 процентов





Дальше в списке оказались представительницы королевской династии Великобритании. Самая красивая из них - принцесса Диана - совершенна на 89 процентов. Компьютер не смог определиться, кто симпатичнее - герцогиня Кембриджская Кейт или ретировавшаяся в Канаду Меган Маркл, обе получили 87 процентов.

















У Кейт идеальное расстояние от носа до губ, и, казалось бы, эталонный нос - 91 процент соответствия. Видимо, поэтому в Британии самый популярный запрос у пластических хирургов на носы, как у Мидлтон.





Но тут Меган буквально щелкнула по нему соперницу, поскольку ее собственный нос соответствует идеалу на рекордные 99 процентов. Эксперты говорят, что это самый красивый нос среди всех знаменитостей.





- У нее почти идеальный нос и подбородок в форме сердца, которая наиболее желательна для женщин,- сказал руководитель исследования, его слова приводит The Sun.