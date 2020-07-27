Республиканский турнир по айсштоку прошёл в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках празднования Дня города Брест принимал традиционный турнир по айсштоку. Ранее он был международным с участием спортсменов Беларуси, Литвы, Польши и России. Нынешние соревнования стали республиканскими, благодаря приезду в Брест спортсменов из Гродно и Минска. Гости из других стран к нам не приехали по понятным причинам.





Организацию спортивного праздника взяли на себя ОАО «Белалко» под руководством его генерального директора, депутата горсовета Романовского Александра Владимировича и Белорусская Федерация айсштока.

Собравшиеся игровые компании были разделены на две группы – «А» и «Б» таким образом, чтобы более опытные турнирные бойцы могли на равных соревноваться в своей группе, а команды предприятий и компании с меньшим игровым опытом могли показать своё мастерство и определить победителей.





Соревнования прошли в один круг – все в группах сыграли со всеми. Игры, как обычно, были упорными, азартными и порой драматичными. Это обычное дело для турниров такого уровня.

В группе «А» стабильный результат показала опытная команда «Строители»! Они выиграли пять игр, и уступили сопернику в одной. У них - первое место!

Второе – у команды « Five Stars»,

третье - у «Брестских бизонов».





А далее места распределялись с большей скрупулёзностью. Так оказалось, что три команды в группе по итогам игр набрали одинаковое количество очков: 4:8 – две победы и четыре поражения. Для распределения мест судьям понадобилось обратить внимание на игровые коэффициенты каждой из этих дружин. И уже по ним определялась очерёдность мест с четвёртого по шестое.

Четвёртое – у женской сборной г. Бреста,

пятое – у «Реального Бреста»,

шестое – у «Гродно – 1»,

седьмое – у «Минск – 1».





В группе «Б» отличный результат показала команда «Белалко – 1», которая уверенно провела все пять игр, победив в четырёх, и уступив сопернику в одной. Она и заняла первое место!

Второе - у Брестского мусороперерабатывающего завода,

третье – у «Белалко – 2»,

четвёртое - у «Гродно – 2»,

пятое – у Брестского мясокомбината,

шестое – у женской команды из Минска «AgroGirls».

Победители и призёры турнира в каждой группе были награждены кубками и медалями. Остальным командам были вручены памятные грамоты.