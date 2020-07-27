От Ивенца до Ракова — стартовала областная акция «Моя Родина! Моя Беларусь!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В городском поселке Ивенец на Воложинщине был дан старт общественно-культурной акции «Моя Родина! Моя Беларусь!», пишет mlyn.by .

Она проводится в рамках Года малой родины и охватит все регионы Минской области: жителям районных центров в ближайшее время подарят свое искусство именитые артисты страны, среди которых эстрадный исполнитель Алексей Хлестов, заслуженные артисты Республики Беларусь Виктория Алешко, Алена Ланская и многие другие талантливые певцы.





В городском парке развернулся самый настоящий развлекательный комплекс с выставками работ знаменитых ивенецких гончаров и культурного наследия, пунктами общественного питания, тирами и развлекательными комплексами для самых маленьких.





На открытой сцене градус настроения многочисленным посетителям перед началом акции повышали местные самодеятельные художественные коллективы. К примеру, тепло встретили жители городского поселка и гости мероприятия земляка Александра Соболевского – лауреата многих конкурсов и фестивалей, а также колоритных солисток местного дома культуры. Это и неудивительно, ведь к месту, где ты родился и вырос, к его людям – особая любовь!





А именно такие посылы – любовь к малой родине, гордость за ее достижения, трудовые и личные успехи друзей, соседей – и являются центральной темой акции, проходят красной нитью через выступления всех участников большого торжественного концерта. Такими чувствами, эмоциями делились с ивенчанами солисты народной студии эстрадной песни «Серебряная трель» из Жодино, звезда отечественной эстрады, очаровательная и трогательная Жаннет, знаменитая на все СНГ «СССР». Независимость Родины драгоценна, а ответственность перед ней – священна: этому научила Афганская война, через которую прошли в свое время участники творческого коллектива.

Виктория Алешко, Алена Ланская, Алексей Хлестов, белорусская молодежная группа «PROвокация»… Слова их песен известны каждому, поэтому, когда пели звезды – подпевали и все зрители. А самые маленькие не постеснялись выйти к исполнителям на сцену, чтобы вместе с ними потанцевать. Здорово получилось, кстати. Оказывается, не так уж и недоступны те, кого показывают по телевизору во время больших концертов!

Впереди у всех нас – новые славные достижения, важные дела, инновационные технологии и научные открытия, спортивные победы и творческие успехи. А вместе с ними – грандиозные выступления любимых артистов страны. В Заславле и Старобине, Любани и Старых Дорогах, Крупках и Березино, Столбцах и Снове, Смолевичах и Логойске, Копыле и Смиловичах, Мяделе и Радошковичах… Круг концертов замкнется 8 августа в Ракове – на той же земле, которая и дала начало областной акции. А мы будем следить за развитием событий.





Сергей Садовский,

газета «Працоўная слава», Воложин