В Каменецком районе МАЗ столкнулся с «Форд», а в Ляховичском - «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся

Источник материала: Виртуальный Брест

25 июля в Каменецком районе около 11.35, по предварительной информации, 29-летний водитель грузовика «МАЗ» при выезде на автодорогу Р-85 «Слоним-Высокое» не пропустил автомобиль «Форд». В результате столкновения пострадала 36-летняя пассажирка «Форда».





25 июля в Ляховичском районе около 19.10 по предварительной информации, 33-летний водитель «Мерседеса» на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Он госпитализирован. Пострадавший не имеет права управления.



