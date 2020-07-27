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В Каменецком районе МАЗ столкнулся с «Форд», а в Ляховичском - «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся
27.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 июля в Каменецком районе около 11.35, по предварительной информации, 29-летний водитель грузовика «МАЗ» при выезде на автодорогу Р-85 «Слоним-Высокое» не пропустил автомобиль «Форд». В результате столкновения пострадала 36-летняя пассажирка «Форда».
25 июля в Ляховичском районе около 19.10 по предварительной информации, 33-летний водитель «Мерседеса» на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Он госпитализирован. Пострадавший не имеет права управления.
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В Каменецком районе МАЗ столкнулся с «Форд», а в Ляховичском - «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся
25 июля в Каменецком районе около 11.35, по предварительной информации, 29-летний водитель грузовика «МАЗ» при выезде на автодорогу Р-85 «Слоним-Высокое» не пропустил...
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