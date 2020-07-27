ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что произойдёт с телом, если месяц крутить обруч каждый день

27.07.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что произойдёт с телом, если месяц крутить обруч каждый день

Многие люди забыли о существовании такого предмета, как обруч, после последнего урока физической культуры. Однако на самом деле обруч могут крутить не только дети, но и взрослые. Портал wday.ru рассказал, чем полезны упражнения с обручем. 

1. Сжигание калорий

Всем известно, что помочь похудеть может только дефицит калорий. При этом нагрузка от обруча равносильна танцевальной аэробике. Во время занятия с ним сжигаются порядка 165 калорий.

2. Уменьшение талии

Если вы мечтаете об осиной талии, то обруч - это тот предмет, который сможет вам помочь уменьшить её объём. Как выяснилось в одном из исследований, женщина за одну неделю тренировок с обручем может потерять порядка 3,4 см в талии, а также 1,4 см на бёдрах.

3. Улучшение работы сердца

Не секрет, что любые кардиотренировки оказывают положительное влияние на наше здоровье. Они способны избавить нас от стресса, улучшить работу мозга, а также работу сердечно-сосудистой системы. 

4. Укрепление мышц

Если вы думаете, что обруч способен оказывать влияние только на талию, то вы ошибаетесь. Обратите внимание, как сильно вы вращаете ягодицами для того, чтобы удержать обруч на одном месте. Благодаря этим движениям тренируются мышцы бёдер, живота, а также нижняя часть тела.

фото: lisa.ru 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие люди забыли о существовании такого предмета, как обруч, после последнего урока физической культуры. Однако на самом деле обруч могут крутить не только дети,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Лукашенко не лжет, когда говорит о голых и босых, из такой жизни он пришел во власть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика