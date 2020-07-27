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Что произойдёт с телом, если месяц крутить обруч каждый день
Источник материала: ОНТ
Многие люди забыли о существовании такого предмета, как обруч, после последнего урока физической культуры. Однако на самом деле обруч могут крутить не только дети, но и взрослые. Портал wday.ru
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Многие люди забыли о существовании такого предмета, как обруч, после последнего урока физической культуры. Однако на самом деле обруч могут крутить не только дети,...
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