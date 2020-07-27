Что произойдёт с телом, если месяц крутить обруч каждый день

1. Сжигание калорий

Всем известно, что помочь похудеть может только дефицит калорий. При этом нагрузка от обруча равносильна танцевальной аэробике. Во время занятия с ним сжигаются порядка 165 калорий.

2. Уменьшение талии

Если вы мечтаете об осиной талии, то обруч - это тот предмет, который сможет вам помочь уменьшить её объём. Как выяснилось в одном из исследований, женщина за одну неделю тренировок с обручем может потерять порядка 3,4 см в талии, а также 1,4 см на бёдрах.

3. Улучшение работы сердца

Не секрет, что любые кардиотренировки оказывают положительное влияние на наше здоровье. Они способны избавить нас от стресса, улучшить работу мозга, а также работу сердечно-сосудистой системы.

4. Укрепление мышц

Если вы думаете, что обруч способен оказывать влияние только на талию, то вы ошибаетесь. Обратите внимание, как сильно вы вращаете ягодицами для того, чтобы удержать обруч на одном месте. Благодаря этим движениям тренируются мышцы бёдер, живота, а также нижняя часть тела.

фото: lisa.ru