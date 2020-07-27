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ЕАБР прогнозирует снижение ставки рефинансирования в РБ до 7%

27.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты Евразийского банка развития ожидают снижения ставки рефинансирования Национального банка Беларуси к концу текущего года до 7% годовых (с нынешних 7,75%).


Такой прогноз сделан ими в обзоре экономик стран Евразийского содружества за июнь текущего года. Это произойдет, по их мнению, в случае преобладания дезинфляционных рисков.

В то же время, они считают, что инфляция в РБ в ближайшие месяцы будет находиться вблизи уровня в 5%. Эксперты отметили рост инфляции в июне до 5,2%, объяснив это эффектом низкой базы сравнения (в июне прошлого года значительно уменьшилась стоимость сельскохозяйственной продукции в связи с ранним уважаем).

В ЕАБР указали на возникновение предпосылок для восстановления экономической активности в РБ в связи с постепенным выходом стран-основных торговых партнеров РБ из карантина. 

Они также отметили рост в июне рассчитываемого Национальным банком РБ сводного индекса экономических настроений в РБ, который в апреле — мае опускался до исторических минимумов. Но, как подчеркнули в ЕАБР, индекс по-прежнему остается на пониженном уровне.

Эксперты банка считают, что восстановление белорусской экономики будет во многом определяться эффективностью мер государственной поддержки пострадавших от кризиса отраслей и домашних хозяйств. 

Такая поддержка сейчас оказывается, в основном, крупным государственным предприятиям в рамках директивного кредитования государственных программ и мероприятий. Лимит такого кредитования на 2020 год уже увеличен до 1,26 млрд. рублей с 0,74 млрд. рублей.

В ЕАБР отметили также финансовую поддержку со стороны ЕБРР, который выделил кредит в размере 130 млн. долларов дочерним компаниям группы «Содружество» в Беларуси. ООО «Содружество Транс-Агро» получит 25 млн. долларов на покупку 216 хопперзерновозов, а ООО «Белагротерминал» — 55 млн. долларов на реструктуризацию баланса и строительство котельной на биотопливе, а также 50 млн. долларов на оборотный капитал.

Как сообщили в ЕБРР, в первой половине текущего года его инвестиции в РБ составили 160 млн. евро, что намного больше, чем в первой половине 2019 года, когда они равнялись 67 млн. евро.
 
 
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Эксперты Евразийского банка развития ожидают снижения ставки рефинансирования Национального банка Беларуси к концу текущего года до 7% годовых (с нынешних 7,75%).
 
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