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Эксперт: Лукашенко не лжет, когда говорит о голых и босых, из такой жизни он пришел во власть

27.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какое будущее ждет нашу страну при смене власти, и как мы будем жить, если действующий президент останется у руля ― прогноз эксперта Аналитического центра «Стратегия» Виктории Василевич.



― Если Лукашенко остается у власти, то в течение короткого периода ― я так понимаю, года ― Беларусь либо официально, юридически, либо де-факто, но в любом случае утрачивает свой суверенитет, ― такое мнение Виктория Василевич высказала в программе Примус.

Единственный шанс изменить положение ― это новый президент, новая система управления, новая экономическая политика, считает эксперт.  

― Достаточно возможностей привлечь в Беларусь образованные умы профессионалов. ...Столько терпения ...столько любви в этой стране мы увидели, когда началась предвыборная кампания. Я думаю, что это ресурс вполне может быть востребован, и тогда наша страна вырулит.

Виктория Василевич также прокомментировала заявление главы государства о том, как жила Беларусь после распада СССР.

"Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше" - заявил недавно Лукашенко.

― Этот человек не лжет когда говорит эти признания. Он так жил. Из такой жизни он пришел в парламент Беларуси. Это абсолютно личная проекция, притом, что этот человек рулил совхозом «Городец», который производил огромное количество сельхозпродукции.

...Колея в Рыжковичах была такой высоты, что грузовые автомобили отказывались туда въезжать. Грязь была непролазная. И это главная улица в Рыжковичах, которыми тогда руководил председатель совхоза Лукашенко.

Он рассказывает о своем быте, о своем совершенно нищем существовании. И оно привело к тому, что вот так он видит сейчас всю страну.


Виктория Василевич напомнила, как несколько лет назад глава государства на вопрос, какое вы видите идеальное будущее Беларуси, ответил: «В нашей Беларуси, идеального будущего никогда не будет».

― То есть он не видел даже помытых коров как идеальное будущее. Человек, который смотрит вперед, но видит только тени прошлого. И это расхлебывает сейчас вся страна, и этого нельзя допустить впредь.

Аналитик полагает: все, что Лукашенко говорит об утрате молодежи и о жизни в нищете и убожестве, ― все это взгляд в его собственное прошлое.

― И никакое его окружение, и никакие его консультанты и помощники не дают ему подсветку хотя бы на день-два или на месяц вперед. Он не смотрит туда.

...Он завешен сетками, которые имитируют радость, счастье. 76% поддержки, которые нарисовало ему ОАЦ в справке, ― разве это не ложь? Это образчик той лжи, которой обвешан президент.

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Виктория Василевич проводит параллель со сказкой «Голый король».



― Позор голого короля, окруженного свитой, неисчерпаем, глубок и непоправим. Именно так я и вижу перспективы развития президента.

Обманутого, не обладающего никакой информацией, на основе которой можно было бы сделать здравые выводы и какие-то управленческие решения.

Я никого не обвиняю в этом, потому что каков запрос ― таков ответ. Что запрашивает президент, то он и получает.

Поэтому я вижу совершенно ничтожные перспективы развития нашей страны при том, что эта власть останется у руля, со всем вот этим актерством, лебезением, фальшью и очковтирательством, ― отмечает аналитик.

В сказке крах потерпела свита короля, а для нашей страны этой свитой и всем этим сообществом, которое может потерпеть крушение, является все наше государство, заключает Виктория Василевич.
 
 
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Какое будущее ждет нашу страну при смене власти, и как мы будем жить, если действующий президент останется у руля ― прогноз эксперта Аналитического центра...
 
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