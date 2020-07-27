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В Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди, а с 30 июля похолодает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грозы и сильные дожди. С такой погодой встретили этот понедельник во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск не стал исключением. Так, из-за подтопления проезжей части в Заводском районе утром приостанавливалось движение троллейбусов.
Не обойдется и без грозовых раскатов. Впрочем, будет достаточно тепло. Сегодня по Гомельской области местами до +30. А вот уже с 30 июля погоду в Беларуси сформирует циклон с центром над Скандинавией. Будет облачно, прохладно и дождливо.
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Новости Беларуси. Грозы и сильные дожди. С такой погодой встретили этот понедельник во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск...
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