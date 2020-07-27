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Президент Беларуси об урожае: 9,5 млн тонн зерна – минимум, который должны взять в этом году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 миллионов тонн.
Об этом Президент Беларуси заявил 27 июля во время рабочей поездки в Несвижский район,
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент обратил внимание и на оплату труда сельчан.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 миллионов тонн. Об этом Президент...
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