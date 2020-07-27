|
ООН: площадь лесов на планете сокращается
Источник материала: ОНТ
Лёгкие Земли в опасности. ООН выразила озабоченность сокращением площади лесов на планете - за последние 30 лет она сократилась на 178 млн гектаров.
Это минус 4%. Тяжелее всего ситуация складывается в Демократической республике Конго и Бразилии. В то же время, в докладе ООН отмечена и положительная тенденция: в некоторых странах площадь лесов, наоборот, растёт. Это касается и Беларуси: с 1994 года лесистость территории республики достигла почти 40%, а средний возраст насаждений увеличился с 44 до 56 лет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лёгкие Земли в опасности. ООН выразила озабоченность сокращением площади лесов на планете - за последние 30 лет она сократилась на 178 млн гектаров. Это минус 4%....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)