ООН: площадь лесов на планете сокращается

Источник материала: ОНТ

Лёгкие Земли в опасности. ООН выразила озабоченность сокращением площади лесов на планете - за последние 30 лет она сократилась на 178 млн гектаров.

Это минус 4%. Тяжелее всего ситуация складывается в Демократической республике Конго и Бразилии. В то же время, в докладе ООН отмечена и положительная тенденция: в некоторых странах площадь лесов, наоборот, растёт. Это касается и Беларуси: с 1994 года лесистость территории республики достигла почти 40%, а средний возраст насаждений увеличился с 44 до 56 лет.

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