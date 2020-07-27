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ООН: площадь лесов на планете сокращается

27.07.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ООН: площадь лесов на планете сокращается

Лёгкие Земли в опасности. ООН выразила озабоченность сокращением площади лесов на планете - за последние 30 лет она сократилась на 178 млн гектаров. 

Это минус 4%. Тяжелее всего ситуация складывается в Демократической республике Конго и Бразилии. В то же время, в докладе ООН отмечена и положительная тенденция: в некоторых странах площадь лесов, наоборот, растёт. Это касается и Беларуси: с 1994 года лесистость территории республики достигла почти 40%, а средний возраст насаждений увеличился с 44 до 56 лет. 

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Лёгкие Земли в опасности. ООН выразила озабоченность сокращением площади лесов на планете - за последние 30 лет она сократилась на 178 млн гектаров.  Это минус 4%....
 
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