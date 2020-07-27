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Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Вьетнама. Из вьетнамского Дананга в ближайшие дни вывезут около 80 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мера вынужденная. Дело в том, что в городе после длительного перерыва вновь были выявлены случаи заражения COVID-19. За выходные болезнь подтвердилась у двух человек. Сотни граждан, которые контактировали с инфицированными, помещены в карантин.
С 26 июля прием иностранных гостей прекращен. Для борьбы со вспышкой заболевания Минздрав страны решил направить в Дананг три команды медиков.
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Новости Вьетнама. Из вьетнамского Дананга в ближайшие дни вывезут около 80 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мера вынужденная. Дело в...
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