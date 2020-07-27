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Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом

27.07.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Вьетнама. Из вьетнамского Дананга в ближайшие дни вывезут около 80 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом

Мера вынужденная. Дело в том, что в городе после длительного перерыва вновь были выявлены случаи заражения COVID-19. За выходные болезнь подтвердилась у двух человек. Сотни граждан, которые контактировали с инфицированными, помещены в карантин.

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом

С 26 июля прием иностранных гостей прекращен. Для борьбы со вспышкой заболевания Минздрав страны решил направить в Дананг три команды медиков.

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Новости Вьетнама. Из вьетнамского Дананга в ближайшие дни вывезут около 80 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мера вынужденная. Дело в...
 
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