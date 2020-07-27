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Шила в мешке не утаишь: среди доверенных лиц Канопацкой - провластный политолог
Источник материала: Партизан
Одним из доверенных лиц Анны Канопацкой на выборах-2020 стал политолог Павел Потапейко.
Такой вывод делает
Ранее, по данным издания, Потапейко постоянно появлялся в эфире государственных телеканалов и на страницах государственных газет как пролукашенковский политолог.
При этом Потапейко также автор и эксперт российских «интеграционных» ресурсов «Спутник», «Союзный нарратив», «Евразия. Эксперт», «Имхоклаб».
Комментировать ситуацию корреспонденту «Нашей Нивы» Павел Потапейко отказался.
Напомним, что многие эксперты считают кандидата в президенты Анну Канопацкую спойлером Александра Лукашенко.
Недавно она заявила, что единственным соперником на этих выборах считает действующего главу государства и ни при каких обстоятельствах не снимется с выборов.
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Одним из доверенных лиц Анны Канопацкой на выборах-2020 стал политолог Павел Потапейко.
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