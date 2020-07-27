Шила в мешке не утаишь: среди доверенных лиц Канопацкой - провластный политолог

Наша ніва , обратив внимание на снимок с совещания в штабе, опубликованный Канопацкой в соцсетях. Слева на нем бывший заместитель председателя БНФ Игорь Ляльков (в 2015 он работал в штабе Татьяны Короткевич), а справа тот самый Павел Потапейко. Такой вывод делает, обратив внимание на снимок с совещания в штабе, опубликованный Канопацкой в соцсетях. Слева на нем бывший заместитель председателя БНФ(в 2015 он работал в штабе Татьяны Короткевич), а справа тот самый













Ранее, по данным издания, Потапейко постоянно появлялся в эфире государственных телеканалов и на страницах государственных газет как пролукашенковский политолог.





При этом Потапейко также автор и эксперт российских «интеграционных» ресурсов «Спутник», «Союзный нарратив», «Евразия. Эксперт», «Имхоклаб».





Комментировать ситуацию корреспонденту «Нашей Нивы» Павел Потапейко отказался.

Напомним, что многие эксперты считают кандидата в президенты Анну Канопацкую спойлером Александра Лукашенко.





Недавно она заявила, что единственным соперником на этих выборах считает действующего главу государства и ни при каких обстоятельствах не снимется с выборов.