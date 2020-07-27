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Шила в мешке не утаишь: среди доверенных лиц Канопацкой - провластный политолог

27.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одним из доверенных лиц Анны Канопацкой на выборах-2020 стал политолог Павел Потапейко.

Такой вывод делает Наша ніва, обратив внимание на снимок с совещания в штабе, опубликованный  Канопацкой в соцсетях. Слева на нем бывший заместитель председателя БНФ Игорь Ляльков (в 2015 он работал в штабе Татьяны Короткевич), а справа тот самый Павел Потапейко.



Ранее, по данным издания, Потапейко постоянно появлялся в эфире государственных телеканалов и на страницах государственных газет как пролукашенковский политолог.

При этом Потапейко также автор и эксперт российских «интеграционных» ресурсов «Спутник», «Союзный нарратив», «Евразия. Эксперт», «Имхоклаб».

Комментировать ситуацию корреспонденту «Нашей Нивы» Павел Потапейко отказался.

Напомним, что многие эксперты считают кандидата в президенты Анну Канопацкую спойлером Александра Лукашенко.

Недавно она заявила, что единственным соперником на этих выборах считает действующего главу государства и ни при каких обстоятельствах не снимется с выборов.
 
 
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Одним из доверенных лиц Анны Канопацкой на выборах-2020 стал политолог Павел Потапейко.
 
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