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Найдены остатки обмундирования и фрагменты ремня. Останки неизвестного солдата перезахоронили в Брестском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестском районе с воинскими почестями увековечили память неизвестного солдата, предположительно погибшего в первый год войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Останки были найдены еще в мае, для их извлечения привлекли военнослужащих 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны.
Траурный митинг прошел у памятника пограничникам и жертвам войны в деревне Прилуки. Минута молчания, а в дань уважения – шестикратный оружейный салют. Венки и цветы – от благодарных потомков.
Собрать сведения о личности солдата так и не удалось – именной медальон не был обнаружен. Все, что может сегодня пролить свет на судьбу погибшего – полуистлевшие фрагменты обмундирования.
Наталья Селивончик, методист по охране историко-культурного наследия Брестского райисполкома:
Есть очень известное выражение о том, что пока не будет захоронен последний солдат, война оконченной не считается. Судя по тому, какой удар на себя приняла наша республика, наш Брестский район, эта работа будет еще продолжаться и продолжаться.
Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:
Прибужская земля одной из первых приняла на себя удар войны. В Брестском районе насчитывается более сотни захоронений. В братских могилах покоятся свыше 9 тысяч солдат, 7 тысяч из которых остаются безымянными. Для архивно-поисковой работы привлекают также и школьников – в районе действуют 17 отрядов.
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Найдены остатки обмундирования и фрагменты ремня. Останки неизвестного солдата перезахоронили в Брестском районе
Новости Беларуси. В Брестском районе с воинскими почестями увековечили память неизвестного солдата, предположительно погибшего в первый год войны, сообщили в...
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