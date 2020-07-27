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The Guardian назвала главную опасность для Лукашенко. Самое важное о выборах

27.07.2020 11:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Британская газета The Guardian написала о Светлане Тихановской, Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. О трех женщинах – представительницах объединенного штаба, которые бросают серьезный вызов Александру Лукашенко и отчаянно пытаются его сместить. Издание отмечает, что прокатившиеся по всей стране масштабные митинги протеста, вызванные странным отношением руководства республики к пандемии, тяжелым экономическим положением Беларуси и нарушением прав человека, стали самой большой опасностью Лукашенко за последние годы.

Брестский магазин национальной символики «Князь Вітаўт» получил любопытное письмо из горисполкома. В документе сказано, что в случае размещения на майках надписи «Welcome to Belarus» вместе с рисунком автозака к владельцу магазина применят административную ответственность. Горисполком убежден: это ненадлежащая реклама. По мнению властей, приглашение «Welcome to Belarus» в сочетании с изображением автозака «фактически приравнивает образ страны к данному спецтранспорту, что является проявлением неуважения к стране, уничижительным, превратным и аморальным действием».

Александр Лукашенко расставил акценты: выборы – вторичное событие, первостепенное – урожай, то есть качественная уборочная кампания. Президент добавил, что кто бы ни был на посту президента или губернатора, в хлебе все нуждаются всегда. «И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы», – заявил Лукашенко.

Вчера вечером Светлана Тихановская вместе со своими «боевыми подругами» Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой, кроме других городов, приехала в Гомель, где провела многотысячную агитационную встречу (на не менее 10 тысяч человек!). Кажется, этот митинг по массовости превзошел даже первый митинг в Минске на Бангалор. Взгляните:

Обложка: Вероника Цепкало в Instagram.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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