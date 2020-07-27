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На полярном архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую температуру за время наблюдений

27.07.2020 11:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 25 июля, на полярном архипелаге Шпицберген, являющемся самой северной частью Норвегии, метеорологический институт страны зафиксировал самую высокую за все время наблюдений температуру. Об этом пишет Phys.org.


Фото: wikimedia.org

Как сообщила AFP метеоролог Кристен Гислефосс (Kristen Gislefoss), два дня подряд на архипелаге регистрировали температуру в 21,2 градуса по Цельсию днем, что чуть ниже рекорда в 21,3 градуса, зарегистрированного в 1979 году, Однако ближе к вечеру в субботу, около 18.00 по местному времени, было зафиксировано 21,7 градуса, что является новым рекордом.

Планируется, что волна тепла будет воздействовать на местную погоду по крайней мере вплоть до понедельника. Это аномальные температуры для июля в Арктике. Обычно на Шпицбергене в это время года — 5−8 градусов по Цельсию. Но уже с января температура в Арктике поднялась на пять градусов выше нормы, достигнув максимума в 38 градусов в Сибири в середине июля.

Согласно недавнему отчету «Климат Шпицбергена в 2100 году», средние температуры на архипелаге между 2070 и 2100 годами будут выше на 7−10 градусов из-за уровней выбросов парниковых газов.

Напомним, что на Шпицбергене, известном своей популяцией белых медведей, размещается как угольная шахта, так и хранилище семян на случай «конца света», где с 2008 года собираются запасы мирового сельскохозяйственного урожая в случае глобальной катастрофы.

 
 
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