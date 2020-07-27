Помощь к учебному году

Источник материала: Кричевская жизнь

Какую помощь окажут многодетным семьям на Кричевщине к учебному году? Кто может рассчитывать на материальную помощь к школе? Об этом беседуем с начальником отдела по социальным вопросам и обращениям граждан управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома С. Соляниковой.

– В нашей стране отдельным категориям семей государство гарантирует финансовую поддержку для подготовки детей к школе. Почти 660 школьников из многодетных семей города и района получат материальную помощь к учебному 2020/2021 году.

Каждая многодетная семья, включая приемные и опекунские семьи, воспитывающие трех и более детей, к началу нового учебного года будет обеспечена выплатой единовременного социального пособия на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере 29,9% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа. Выплаты регламентированы подпрограммой «Семья и детство» Государственной прог­раммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы».

– Куда необходимо обращаться за предоставлением данной помощи и кто ее выплачивает?

– За единовременной выплатой родители должны обращаться в учреждение образования, в котором учится ребенок, и предоставить пакет необходимых документов.

Выплату единовременного социального пособия в срок до 15 октября, согласно решению райисполкома, осуществляет управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома за счет средств районного бюджета на основании списков, предоставляемых отделом по образованию райисполкома.

Выплаты единовременного социального пособия к учебному году многодетным семьям будут производиться с 1 августа 2020 г. через центры банковских услуг ОАО «АСБ «Беларусбанк» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета граждан.

– Если по каким-то причинам родители не успели этого сделать в указанный срок, они теряют право на указанную помощь?

– Нет, если родители свое­временно не предоставили документы в учреждение образования или семья, имеющая школьников, приобрела статус многодетной семьи в августе, материальная помощь к школе будет выплачиваться в течение установленного в районе срока. В этих случаях по всем вопросам, связанным с выплатой данной помощи, необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите.

– На какие меры социальной поддержки могут рассчитывать малообеспеченные семьи, имеющие детей школьного возраста?

– Малообеспеченные семьи могут получить помощь на подготовку детей к школе в рамках государственной адресной социальной помощи в виде единовременного или ежемесячного социальных пособий. Размер выплат определяется районной комиссией в каждом конкретном случае исходя из доходов всех совместно проживающих членов семьи и жизненной ­ситуации.

В рамках государственной адресной социальной помощи в районе уже оказана помощь 46 малообеспеченным семьям, воспитывающим 133 ребенка (в том числе многодетным), на сумму 63972,92 рубля в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей. Также в рамках благотворительных акций будет оказана помощь в виде канцелярских товаров, детской одежды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей, признанных находящимися в социально опасном ­положении.