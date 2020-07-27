ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян

27.07.2020 12:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Водитель, протаранивший пешеходов в Берлине, был в пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян

Уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле, а допустимая норма в Германии составляет не более 0,5 промилле.

В отношении 24-летнего правонарушителя ведется расследование.

Сбивший толпу прохожих в Берлине водитель был пьян

Напомним, утром 26 июля автомобиль съехал с дороги и въехал в толпу прохожих. В результате инцидента пострадали 6 человек. Трое из них получили тяжелые травмы.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Водитель, протаранивший пешеходов в Берлине, был в пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень содержания алкоголя в крови...
 
Новости дня
Новости разные
 
На полярном архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую температуру за время наблюдений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика