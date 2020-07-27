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Лукашенко: белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом

27.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко: белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом

«Непоколебимая воля и стремление граждан Республики Куба к свободе, твердая решимость отстаивать собственный путь развития вдохновляют миллионы людей в мире. Заверяю вас, что в этом непростом деле кубинский народ будет всегда иметь надежного союзника в лице Беларуси. Вместе мы можем более эффективно отстаивать на международной арене принципы многополярности мироустройства, гуманизма и равенства», — говорится в поздравлении в адрес Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса.

Глава белорусского государства с удовлетворением отметил продуктивность двустороннего сотрудничества. «Убежден, что общими усилиями мы сумеем полностью реализовать потенциал белорусско-кубинского взаимодействия во всех сферах взаимного интереса», — подчеркнул Президент.

В послании Раулю Кастро Русу Александр Лукашенко высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска. «Белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом, который остается верным своим идеалам и принципам, неутомимо работает на пользу Родины и защиту ее суверенитета, — говорится в поздравлении. — В это непростое для мира время Республика Куба подает пример настоящей международной солидарности, направляя медицинских специалистов на борьбу с пандемией COVID-19 в наиболее пострадавшие страны».

БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса,...
 
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