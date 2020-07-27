5 вещей, которые противопоказано носить высоким девушкам

Источник материала: ОНТ

Сперва может показаться, что на высоких девушках любая одежда сидит хорошо. Однако это далеко не всегда так. Порой даже у обладательниц идеального роста могут исказиться пропорции тела. Рассказываем, что точно не стоит носить высокорослым девушкам.

1. Монохром

Несмотря на то, что монохромные образы выглядят очень стильно, они заметно вытягивают ваш силуэт. В результате высокая девушка будет казаться ещё более высокой. Вместо монохрома, выбирайте более контрастные сочетания и разные текстуры тканей, которые гармонизируют верхнюю и нижнюю части тела.





2. Завышенная или заниженная талия

Завышенная талия подходит далеко не всем. Она делает тело непропорциональным, делая ноги слишком длинными, а верх слишком маленьким. К тому же завышенная талия увеличивает её объём. Что касается заниженной талии, то здесь ситуация обратная. Она увеличивает туловище и уменьшает ноги. Поэтому высоким девушкам лучше приобретать вещи с классической посадкой.





3. Микро-сумки

Несмотря на то, что микро-сумки в 2020 году являются самым главным трендом среди сумок, они выглядят глупо и несуразно на высоких девушках. Отдавайте предпочтение моделям сумок классических размеров. Их размер должен быть не меньше классического клатча.





4. Узкие ремни

Если девушки невысокого роста выглядят очень мило и женственно с такими ремешками, то на высоких барышнях они выглядят несуразно. Отдавайте предпочтение широким моделям ремней, которые правильно разделят пропорции вашего тела. К слову, такие ремни уже не смогут надеть девушки низкого роста.





5. Вертикальная полоска

Все с детства помнят о правиле: вертикальная полоска стройнит, а горизонтальная полнит. К слову, оно работает и на сегодняшний день. Стройнящий эффект вертикальной полоски достигается за счёт вытягивания силуэта, а это значит, что ваш рост станет ещё больше.





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