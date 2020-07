У канадки украли плюшевого медвежонка - теперь его ищут даже звезды шоу-бизнеса. И вот почему

Источник материала: Tut.by

Жительница Ванкувера Мара Сориано потеряла плюшевого мишку — вернее, у нее украли рюкзак, где он лежал. Казалось бы, что такого? Но дело в том, что внутри игрушки был встроен звуковой модуль. На нем было записано последнее сообщение от мамы девушки, которая умерла от рака. Теперь к поиску игрушки подключилась, кажется, вся Канада — и это очень мило.

Сейчас девушка активно постит в Twitter просьбы о помощи. Несмотря на то, что в украденном рюкзаке были также айпад, паспорт, карты соцстрахования и другие ценные вещи, Мара Сориано даже не просит их вернуть. Она подчеркивает, что ей важен только плюшевый мишка. Подключились все: полиция, работники кафе, актеры, пользователи соцсетей.

Игрушка так важна для Мары, потому что ее мать записала на звуковой модуль внутри нее сообщение. Это произошло сразу после того, как она попала в хоспис с диагнозом «рак». После этого, как отмечает Сориано, голос ее матери сильно изменился. На записи умирающая женщина сказала, что любит свою дочь, гордится ей и будет всегда с ней.

Мать Сориано умерла в июле 2019 года, и ей было всего лишь 53. Семья переехала в Канаду с Филиппин, и внутри мишки также были записаны слова «я тебя люблю» на филиппинском. По словам девушки, это делает послание еще более личным и уникальным.

К поискам подключился даже канадский актер Райан Рейнольдс, известный по ролям в фильмах «Дэдпул» и «Люди Икс: Начало. Росомаха».