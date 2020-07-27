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Белорусы объединились и спели «Перемен» группы «Кино»

27.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы объединились, чтобы спеть песню «Перемен» группы «Кино» Виктора Цоя. Но не в оригинале, а на родном языке. Перевод сделал Андрей Хаданович. Созданием ролика занимался проект «Спяваем Годна».

В записе песни поучаствовал Станислав Мытник (AKUTE), Алесь Лютыч (:B:N:), Павел Гарадницкий (RSP), Никита Метельский (саксофон), Дмитрий Шампанов (Inomarki), группа MTM, KATEVAN, Сергей Башлыкевич, Вадим Романов, Мария Лысенко, Полина Добровольская, Павел Лубченок, Ольга Франко и другие.

Ранее белорусы спели «Паветраны шар» вместе с Лявоном Вольским, «Я нарадзіўся тут» вместе со Змитером Войтюшкевичем, гимн «Погоня» и народную песню «Што й па мору».

Музыкальный проект «Спяваем Годна» запустили общественная кампания «Годна» вместе с музыкантом Сергеем Долгушевым, лидером группы Vuraj и создателем инициативы «Спеўны сход». Его смысл в том, чтобы собирать белорусов из разных уголков мира в интернете и петь известные и знаковые белорусские песни вместе с их авторами и исполнителями. Принять участие в записи может любой, для этого нужно присоединиться к телеграм-каналу и чату «Годна». Именно там будут публиковаться анонсы и инструкции для новых песен, а также советы о том, как правильно петь и играть, чтобы потом видео и звук было проще свести.

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Белорусы объединились, чтобы спеть песню «Перемен» группы «Кино» Виктора Цоя. Но не в оригинале, а на родном языке. Перевод сделал Андрей Хаданович. Созданием...
 
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