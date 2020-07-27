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Вынесен приговор по делу бывшего гендиректора «Белтелекома»
Источник материала: ОНТ
Экс-гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов решением суда приговорен к семи годам лишения свободы. Такую информацию из зала суда
Подсудимый признан виновным в получении взяток, общая сумма которых составила не менее 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Приговор суда - ч.3 ст. 430 УК и 7 лет тюремного заключения в колонии усиленного режима. Также Сиводедов лишается права занимать определенные должности сроком на 5 лет.
Государственный обвинитель высказался по поводу того, что подсудимый выполнил досудебное соглашение, в связи с чем выразил мнение, что наказание для Сергея Сиводедова не должно превышать половину максимального срока.
Ранее со ссылкой на данные пресс-службы КГБ сообщалось, что гендиректор РУП «Белтелеком» был задержан на получении взятки размером в 15 тысяч евро. Предмет несостоявшейся договоренности - оказание помощи в поставках телекоммуникационного оборудования. Взятку давал гражданин Российской Федерации.
При этом в ходе обыска в квартире Сиводедова было найдено около 470 тыс. долларов, предположительно полученных за счет других эпизодов взяточничества. На три принадлежащих Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе, был наложен арест.
Фото: succo, Pixabay
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Экс-гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов решением суда приговорен к семи годам лишения свободы. Такую информацию из зала суда передает БелТА. Подсудимый...
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