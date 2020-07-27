«Выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда». Лукашенко посещает Несвижский район

Источник материала: Слуцк Город





Александр Лукашенко сегодня знакомится с ходом уборочной в Несвижском районе, сообщают государственные СМИ.

Президент посещает ОАО «Новая жизнь», где знакомится с ходом уборки озимой пшеницы. Ему продемонстрировали образцы сельхозтехники, которые используются при уборке этой культуры.

Также Лукашенко посетил Несвижский завод детского питания, где речь шла о реализации инвестиционного проекта, производственной деятельности и перспективах развития предприятия.

ОНТ цитирует высказывания президента об успехах в сельском хозяйстве: «Когда мы говорим о том, что мы 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т - зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн т зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять».

Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан:

«Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно».

«Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично», - акцентировал внимание президент, передаёт Telegram-канал ОНТ.

Он отметил, что кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда. «И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на 3 дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы», - подчеркнул Лукашенко.