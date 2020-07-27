Трагедии удалось избежать

Источник материала: Кричевская жизнь

Несмотря на принимаемые меры по пресечению фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, данная проблема остается актуальной. За январь-июнь 2020 года в республике по вине нетрезвых водителей совершено 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых 45 человек погибли и 175 получили ранения.

Нетрезвый водитель – это всегда самая большая опасность на дороге. А что можно сказать о женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения перевозит своих малолетних детей? Этот вопиющий случай произошел в Кричеве 18 июля 2020 года. В 22 часа 30 минут 27-летняя местная жительница, находясь дома, после совместного распития спиртных напитков с мужем и друзьями, решили, что алкоголя им недостаточно и необходимо приобрести еще. Мать вспомнила, что ее малышкам всего три и четыре года и их нельзя оставлять без присмотра, и решила, что может в таком состоянии перевозить их в автомобиле, да и, к слову, отец был не против этой идеи, ведь тоже был «под-шофе».

Усадив дочек без специальных удерживающих устройств на заднее сиденье, где уже сидели их подруга и друг, она села за руль, не имея водительского удостоверения. Горе-мать едва справлялась с управлением и, проехав чуть больше километра, съехала в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия по этой же дороге проезжал мотоциклист, который незамедлительно позвонил на «горячую линию» 102 и сообщил о произошедшем. Ближайшим нарядом оказалась патрульно-постовая служба милиции, которая и задержала нетрезвую женщину-водителя. К счастью, дети и их нерадивые родители в аварии не пострадали. К этому времени уже приехал экипаж ДПС ГАИ, который увидел, как маленькие дети стояли босиком на траве и держали за руки пьяного отца, а мать стояла молча возле автомобиля.

Освидетельствование показало, что женщина была пьяна – 0,89 промилле алкоголя. После проведенного разбирательства в отношении женщины был составлен ряд соответствующих административных материалов. Дети были переданы сотрудниками ИДН РОВД бабушке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На следующий день при беседе с начальником ГАИ женщина-нарушитель осознала всю тяжесть своих дейст-вий, однако смогла ли она осознать, что все могло закончиться намного хуже?..

Госавтоинспекция РОВД информирует, что с 24 по 28 июля 2020 года будут проводиться мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Мы обращаемся к жителям города и района: если вы стали очевидцем того, что водитель управляет автомобилем в нетрезвом виде, не оставайтесь безучастными, наберите номер 102 и сообщите о произошедшем, сделайте все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Может быть, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь! Отделение ГАИ РОВД.