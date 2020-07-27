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Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Несвижский район

27.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля посещает с рабочей поездкой Несвижский район, где знакомится с ходом уборочной кампании.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Несвижский район

Фото БЕЛТА

Глава государства начал поездку с посещения поля озимой пшеницы ОАО “Новая жизнь”. Президент заслушал доклады о ходе уборочной кампании в целом по стране и в Минской области и Несвижском районе в частности.

Александр Лукашенко отметил, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн т. “Когда мы говорим о том, что мы 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т – зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн т зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять”, – сказал Глава государства.

Президент обратил внимание и на оплату труда сельчан. “Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно”, – подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также отметил важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании. “Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы – это уже вторично”, – акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Он отметил, что кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда. “И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы”, – подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на Минскую область. “2 млн т (зерна. – Прим.) сегодня – это твой минимум. Тут даже разговаривать нечего. На это надо настраиваться”, – сказал Президент, обращаясь к губернатору Александру Турчину.

Он отметил, что собрать больший урожай выгодно и самим аграриям, ведь сейчас не так, как было в советские времена: больше получил – больше забрали. “Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели – это те, кто производят мясо и молоко. Все хлеба (урожай колосовых зерновых. – Прим.) надо людям отдать на хлеб. И на фураж, и получить мясо и молоко”, – сказал Глава государства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко также доложил Президенту о работе по поставкам сельхозпродукции на экспорт.

Источник: president.gov.by


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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля посещает с рабочей поездкой Несвижский район, где знакомится с ходом уборочной кампании. Фото БЕЛТА
 
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