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Особое состояние души

27.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Классики утверждают, что юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.

Особое состояние души

К нам в редакцию заглянула Полина Рыбчинская и принесла около десятка своих стихотворений – о природе, малой родине, в некоторых из них затронуты философские струнки.
– Полина, расскажи о себе.
– Я родом из Кричева. Закончила девять классов в СШ №1. Занималась в художественной школе, где училась мас­терству рисунка у Анны Владимировны Сакович. Принимала участие в различных творческих конкурсах, в том числе и международных, занимая призовые места. Поэтому после девяти классов решила поступить в Могилевский колледж искусств на специальность «дизайн», где учусь уже два года.
– Как пришла к стихам?
– Стихи писать начала в 5-6 классах. У меня было несколько тетрадок, куда я записывала свои четверостишья. Затем более серьезно стала заниматься этим. И вот принесла вам то, что у меня получилось. В своих стихах я высказываю то, что меня волнует, тревожит, мои наб­людения.
– Еще чем увлекаешься?
– Да, спортом. А точнее, футболом. Ходила в СДЮШОР на занятия по футболу, участвовала в соревнованиях.
– Какие планы после завершения учебы в колледже?
– Планирую дальше учиться по этой же специальности, а затем работать в этой профессии.
Вот такой диалог с юной кричевлянкой. Мы представляем вашему вниманию стихотворения Полины Рыбчинской, а также два ее пейзажа.

 
 
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Классики утверждают, что юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое
 
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