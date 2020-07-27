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Встречи с доверенным лицом
27.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В минувшую пятницу прошли встречи с жителями нашего города Игоря Каско – главного врача Могилевской областной детской больницы, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, доверенного лица кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
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В минувшую пятницу прошли встречи с жителями нашего города Игоря Каско – главного врача Могилевской областной детской больницы, члена Совета
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