Генеральное консульство США закрыто в китайском городе Чэнду

Источник материала: ОНТ

Итог взаимных обвинений - в китайском городе Чэнду закрыто генеральное консульство США. Это ответные действия Пекина.

Все дипломаты покинули здание, американский флаг над миссией спущен. После этого представители власти вошли на территорию здания через главные ворота. На прошлой неделе Вашингтон потребовал свернуть работу китайского генконсульства в Хьюстоне, ссылаясь на то, что его сотрудники занимаются хищением технологий, а также деятельностью, несовместимой с дипломатической.

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