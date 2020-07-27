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В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

27.07.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Около полусотни человек были задержаны в Сиэтле в ходе уличных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

Участники протестов подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и предприняли попытку взорвать стены полицейского участка.

В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

Десятки правоохранителей, которые пытались усмирить агрессивную толпу, получили ранения. У них ожоги, ушибы и другие травмы. Протестующие забрасывали полицейских камнями, бутылками и файерами.

Администрация президента США Дональда Трампа хочет направить туда федеральные силы для наведения порядка (подробнее здесь).

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Около полусотни человек были задержаны в Сиэтле в ходе уличных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники протестов...
 
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