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В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок
Источник материала: СТВ
Новости США. Около полусотни человек были задержаны в Сиэтле в ходе уличных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники протестов подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и предприняли попытку взорвать стены полицейского участка.
Десятки правоохранителей, которые пытались усмирить агрессивную толпу, получили ранения. У них ожоги, ушибы и другие травмы. Протестующие забрасывали полицейских камнями, бутылками и файерами.
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Новости США. Около полусотни человек были задержаны в Сиэтле в ходе уличных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники протестов...
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