Что будем выбирать

Источник материала: Кричевская жизнь





Некоторым ужасно надоело устройство нашей жизни. Надоела стабильность, хочется крутых перемен. Действительно, каждый день одно и то же! Утром садишься с женой в машину (а если у жены есть права, то каждый в свою машину), отвозишь без проблем детей в школу, детский садик или в секцию, по дороге заправляешься. Заправки удобные, бензин всегда есть, любой марки. Скучно! А помнится, надо было ночью становиться в многокилометровую очередь, чтобы заправиться. Зато радость какая была, когда достоишься!

Если едешь не на машине, а на автобусе, то автобус приходит точно по расписанию, минута в минуту. Даже противно! И автобусы новые, с низкой подножкой, в салон гарь не пропускают. Сами такие делаем. И электрички стали шикарные делать. Но что тут хорошего? Комфорт расслабляет, люди теряют закалку.

Опять же дороги. Прекрасные дороги,120 километров в час можно ехать. Но ведь и уснуть можно на такой дороге. То ли дело раньше — то рытвины, то ухабы, тут уж не уснешь. Зато риск, адреналин!

После работы возвращаешься домой, и тут проблема с парковкой. Народ все беднеет, а машин все больше и больше, причем далеко не дешевых — полно внедорожников и других дорогих иномарок. Вот и мучаешься, где припарковаться.

А дома ждут семья, уют, как правило, евроремонт, компьютеры, телевизоры с огромными экранами. О холодильниках, морозильниках, СВЧ и стиральных машинах и говорить не приходится, это элементарно. Практически у всех смартфоны или планшеты, даже у малых детей.

А может, едешь не на квартиру, а на дачу — дачи сегодня есть едва ли не у большинства семей. Или на коттедж — их вон море построено вокруг городов. А может, заедешь по дороге в магазин за продуктами. Продуктов завались — овощи, фрукты, мясные изделия, все свежее, все красиво упаковано. Это не то что раньше. Бывало, если удастся запастись сахаром для варенья, так это ж какое счастье было! Или гречку достать по блату — кайф! А сейчас бери что хочешь, сколько хочешь, и все без всякого блата.

Но в магазин можно и не заезжать. Заказывай любые продукты или товары по интернету — все привезут на дом, хоть на квартиру, хоть на дачу, все в лучшем виде, без жульничества и обмана. Даже скучно как-то!

И вообще, нет у нас ни финансовых пирамид, ни фальшивых компаний, ни коллекторов, терроризирующих население, ни черных риелторов. Никаких тебе приключений! По улицам ходить безопасно, даже вечером. Это ж какое-то загнивание, застой общества!

То ли дело, например, в насквозь демократической Франции. Там скучать не любят — если пару тысяч автомобилей в год не сожгут, то и посудачить в кафе не о чем. Или опять же Штаты — вот где можно разгуляться! Бей, громи, жги, стреляй, сноси памятники — полная свобода личности. Одни губернаторы разрешают, другие запрещают, полиция, опасаясь общественного мнения, не вмешивается, а президент разводит руками. Власти-то у него нет! Демократия есть, а власти нет, поэтому гуляй, кто как хочет.

Или вот еще Украине можно позавидовать. Сколько президентов там было, сколько Майданов, любые тебе партии, митинги, крики. Если кто не понравился, можно облить его краской, посадить в мусорный бак и с улюлюканьем прокатить по Крещатику. Полная свобода личности! А страна как была поделена между несколькими олигархами, так и осталась, а всепроникающая коррупция как была, так никуда и не делась и с каждым годом все крепчает. В парламенте споры, драки, друг друга за чубы таскают, а твердой власти нет. Вот и уплыл Крым, уплывает Донбасс с Луганском, остаются многочисленные жертвы, ненависть, национализм, религиозный раскол и экономическая деградация. Зато демократия!

Так что если кто хочет изменений, то есть с кого брать пример.

Если действительно надое­ло, что у вас в квартире бесперебойно есть горячая вода и электричество, что регулярно ремонтируются дома и дороги, что поддерживаются чис­тота и порядок в городах и селах, что оперативно и бесплатно работает скорая помощь, что медицинское обслуживание организовано на самом современном уровне и не надо ехать за границу, платить сумасшедшие деньги, чтобы сделать сложную операцию, если надоело, что у нас нет религиозной и национальной розни и в обществе сохраняются мир и спокойствие, то тогда да — незачем поддерживать сегодняшнюю власть.

Но, может, без Лукашенко станет еще лучше? Вон какие красивые перспективы рисуют наши сладкоголосые претенденты. Обещают, что как только они придут к власти, наступит полная демократия, и страна сразу же станет как Швеция или как Швейцария, или как Сингапур.

Впрочем, Сингапур — неподходящий пример, там ведь никакой демократии не было, и страна достигла расцвета именно благодаря диктатуре. Авторитарный, но очень толковый президент Ли Куан Ю бессменно правил страной более 30 лет, и под его руководством Сингапур достиг фантастических результатов.

Так что этот пример лучше не приводить, не на пользу он сегодняшним агитаторам. Сегодня также лучше не ставить в пример ни США, ни ведущие страны Евросоюза. Там такой бардак, такие проблемы, что государство, которое будучи с одной стороны парализованным современной либеральной идеологией, а с другой — связанным по рукам и ногам демократическим устройством, совершенно не способно их решить. Поэтому Беларусь будет как Швеция или Швейцария. Почему? Ну потому, что нам так хочется, потому что это звучит красиво и привлекательно.

Главное, захватить власть — и все сразу станет хорошо. Например, обещают учителям немедленно повысить зарплату в несколько раз, потому что учителя этого заслуживают. Безусловно, заслуживают, и проблему надо решать. Но за счет каких средств? А вот, говорят, мы отменим финансовую поддержку госпредприятий и отдадим эти деньги учителям. — А что будет с предприятиями и работающими там людьми? — Так предприятия отдадим частникам. — Каким частникам? Задаром отдадим на разграбление или продадим? Кому, за какие деньги, кто их заплатит? Сплошные фантазии. А что будет с людьми, которых предлагается массово сократить для повышения эффективности производства? — А мы откроем новые рабочие места и будем платить достойное пособие по безработице. — Так, а деньги-то где взять на пособия и на рабочие места? Ведь чтобы рабочее место открыть, надо сначала средства вложить, чтобы место это себя окупало. Так на какие же деньги реализовать все эти фантазии? Нет на это ответа, а значит, обещание кратного увеличения зарплаты учителям — это фикция, элементарный обман и беззастенчивый предвыборный пиар. Так же, как и все остальное в их обещаниях.

Например, ссылка на инвесторов. Мол, придут инвесторы, возьмут под крыло наши предприятия, вложат большие деньги, и экономика расцветет пышным цветом. Ага! Обязательно придут! Прям в очереди стоят. Ни в Литву, ни в Латвию не идут, хоть это страны Евросоюза, а в Беларусь обязательно придут и возьмут шефство над нашими проблемными предприятиями. Или построят новые, эффективные. Не важно, что сейчас, в условиях наступающего кризиса, осложненного пандемией, и Штаты, и европейские страны массово возвращают капиталы и производства из-за границы обратно в свои страны.

Потому что в трудную минуту каждый заботится в первую очередь о национальной экономике. Но наши новоиспеченные политики делают вид, что Беларуси это не касается.

Стоит только им бросить клич, как инвесторы, пренебрегая национальными интересами, все как один сломя голову побегут в нашу страну, чтобы принести сюда свои денежки. Классическая формула со времен Остапа Бендера: заграница нам поможет.

Главный лозунг всех претендентов — установить в стране настоящую демократию, с разделением властей, частной собственности, свободой прессы и т.п. Прекрасные замыслы! Только все это гладко на бумаге, а на практике… Мы видели на примере наших соседей, к чему на практике приводят попытки быстро, одним махом реализовать подобные намерения. Россияне еще не забыли про шоковую терапию.

Помните, как Ельцин, возглавив новую Россию, начал энергично вводить демократические порядки? Разделение ветвей власти, самостоятельность регионов («берите проглотить»), независимость средств массовой информации, разгосударствление экономики и т.д. А что получилось в результате?

Вместо идеального демократического устройства, ради которого и разрушали большую страну, получили кучку олигархов, присвоивших себе все природные богатства, деградацию и уничтожение производственного потенциала, обнищание населения, бурный расцвет криминала и коррупции, падение уровня науки и образования и т.п. А попытка разделения ветвей власти закончилась расстрелом парламента и полной сдачей позиций со стороны Конституционного суда. Вот и вся демократизация! Вот к чему привели благие пожелания и радужные обещания российских младореформаторов, затертые тезисы которых так легкомысленно повторяют сегодня в Беларуси наши сладкоголосые претенденты.

О ярком опыте построения демократии в Украине уже говорилось. Столь же плачевные результаты «демократизации» мы видим и в Молдове. Так сколько же можно повторять все эти элементарные рассуждения из прос­тейших учебников о преимуществах частной собственности и демократической системы! Не так все просто, господа! Как говорил Жванецкий, все знают, что там хорошо все знают, что здесь плохо, но никто не знает, как перейти от одного к другому!

У нас новое, молодое государство. И в самом начале, в период его становления, особо необходимы сплоченность народа и концентрация ресурсов.

Не самоорганизация общества снизу, а целенаправленная и разумная организация его сверху позволяет в кратчайшие сроки создать эффективную государственную систему. И никакая революция, и никакие шоковые эксперименты с демократизацией дела не ускорят. Напротив, резкие необдуманные действия могут только затормозить этот процесс, привести к хаосу, разрухе и гражданским конфликтам.

Так что же, мы так и будем вечно сидеть и никуда не двигаться? Конечно, нет. На самом деле за прошедшие пару десятков лет у нас уже произошли колоссальные положительные сдвиги как в материальном обеспечении людей, так и в организации всей нашей жизни. Уже одно то, что сегодня более половины населения занято в частном бизнесе, уже одно это говорит о существенном изменении социальной и экономической структуры общества. Эти изменения создают хорошие предпосылки для более активного развития частной собственности и частного капитала, повышения их роли в обществе. А это, в свою очередь, неизбежно ставит вопросы совершенствования политической структуры государства, расширения демократических принципов управления. Все это можно и нужно делать, но не революционным путем.

Александр Лукашенко давно объявил о необходимости изменения Конституции страны с целью демократизации государственной системы. Подготовительная работа в этом направлении ведется уже в течение года. Вот здесь-то политикам и надо проявлять гражданскую активность и настойчиво выдвигать те вопросы и проблемы, которые назрели в обществе. Все можно решить мирно, без катаклизмов, если конструктивно и настойчиво работать.

Сегодня весь мир находится в критическом состоянии. Совершенно очевидно, что грядет серьезнейший глобальный кризис, и поэтому ждать помощи будет не от кого. И в этих условиях затевать пертурбации с властью, проводить радикальные реформы, ставить всю страну на уши, ввергать ее в забастовки и массовые протесты было бы просто самоубийством. Коней на переправе не меняют. А сейчас нам предстоит именно переправа, сложнейшая переправа в новую экономику, в новую мировую систему, в неизведанную, новую послекризисную эпоху. И выживут только те, кто будет сплочен и организован, кто не будет тратить ресурсы на внутренние распри, а направит весь свой потенциал на созидание, на поиск новых решений и новых возможностей, на укрепление своего места в этом противоречивом и конкурентном мире.

Но главная проблема даже не в этом. Вопрос в том, сохранится ли в дальнейшем наша страна как суверенное государство или мы не сможем удержать свою независимость.

Почти 30 лет назад Беларусь впервые в истории получила право на самостоятельную государственность. Но одно дело политически объявить о своем суверенитете, а другое — практически построить и отладить весь сложный государственный механизм так, чтобы обеспечить возможность стране эффективно развиваться и самой решать свою судьбу. Ведь в современном противоречивом мире для небольшой страны, не имеющей богатых природных ресурсов, сохранить независимость совсем непросто. И надо понимать, что без твердости и сильного характера Александра Григорьевича, его преданности Беларуси, строительству которой он отдал большую часть своей жизни, без его незаурядного политического чутья Беларусь в сложившихся условиях могла бы и не сохранить своего суверенитета. Это надо ясно осознавать и не отвлекаться на пустые разговоры о свободе и демократии, которыми сегодня занимают публику некоторые претенденты.

Некоторые полагают, что нам следует ориентироваться на объединение с Россией, другие — на вступление в Евросоюз. А зачем? Что мы все время стремимся куда-то вступить?! Ведь независимость — это большая ценность, так зачем же нам от нее доб­ровольно отказываться? Лучше жить самостоятельно, своим умом и самим решать свои проблемы.

Но при этом прочно и искренне дружить со своими соседями, вообще дружить и сотрудничать с любыми странами и союзами, лишь бы это было в интересах собственного государства и народа.

Анатолий РУБИНОВ,

доктор физико-­математических наук, академик

Национальной академии наук Беларуси.