ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках

27.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках
 
Валерий Барашков. Фото из архива

Нам нужно учиться ориентироваться в информационных потоках. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился народный учитель Беларуси Валерий Барашков.

“Образование сейчас сделало огромный шаг вперед. Совершенствуется материально-техническая база, строятся современные учебные учреждения. Лучше стала и учебная программа. Однако мало снабдить учителей и учеников современной техникой – нужно научить их ориентироваться в процессах, которые идут в мире. Интернет пестрит большим количеством информации, как полезной, так и непроверенной. И нужно уметь отличать одно от другого. К такому информационному потоку не всегда готовы взрослые, не то что молодежь, у которой еще совсем мало жизненного опыта. Эти процессы нужно понимать и уметь в них ориентироваться”, – сказал Валерий Барашков.

Педагог отметил, что белорусская система образования много взяла от советской школы. “Образование – очень сложный социальный процесс. Белорусская система обучения много взяла от советской школы, а это, на мой взгляд, одна из самых сильных систем образования. Мы развиваем наших детей, помогаем им реализовать имеющийся потенциал. Ежегодно белорусы представляют свою страну на международных олимпиадах по разным предметам. И многие привозят оттуда медали. А это лучшее подтверждение тому, что наша система двигается в правильном направлении. Затем вчерашние школьники становятся успешными специалистами мирового уровня”.

По словам Валерия Барашкова, современная система образования дает все необходимое для работы учителей и качественного обучения детей. “Я начинал свою карьеру в сельской школе, тогда и представить не мог, что в будущем у нас будут подобные условия работы. Мы идем в ногу со временем. Приятно, что развитию современных школ государство уделяет много внимания. И это одно из лучших вложений в будущее Беларуси”.-0-


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Валерий Барашков. Фото из архива Нам нужно учиться ориентироваться в информационных потоках. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился народный
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение двух лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика