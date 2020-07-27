ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение двух лет

27.07.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение двух лет

Полностью ликвидировать очередь на жилье для многодетных семей – это поручение Президента будет выполнено в ближайшее время. В правительстве назвали сроки – 2020-й и 2021-й годы. 

Решение жилищной проблемы станет стимулом для рождения третьего и последующих детей. Тенденцию роста количества многодетных в Беларуси удалось закрепить, благодаря программе «Семейный капитал». За это время в 2015-2019 годах таких семей стало больше на 40% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Президент продлил программу ещё на 5 лет. Дополнительный фактор – рост выплат: с 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полностью ликвидировать очередь на жилье для многодетных семей – это поручение Президента будет выполнено в ближайшее время. В правительстве назвали сроки – 2020-й...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 августа повышаются пособия на детей до 3-х лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика