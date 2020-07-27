Очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение двух лет

Источник материала: ОНТ

Полностью ликвидировать очередь на жилье для многодетных семей – это поручение Президента будет выполнено в ближайшее время. В правительстве назвали сроки – 2020-й и 2021-й годы.

Решение жилищной проблемы станет стимулом для рождения третьего и последующих детей. Тенденцию роста количества многодетных в Беларуси удалось закрепить, благодаря программе «Семейный капитал». За это время в 2015-2019 годах таких семей стало больше на 40% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Президент продлил программу ещё на 5 лет. Дополнительный фактор – рост выплат: с 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия.

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