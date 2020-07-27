Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы жить долго?

Источник материала: ОНТ

Согласно результатам исследований, те люди, которые ходят на работу пешком, умирают позже чем те, которые предпочитают добиваться на работу на транспорте. Они выносливее, а также у них реже случаются инфаркты и инсульты. Однако это зависит от количеств шагов, которые человек совершает в день. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно выводам британских и ирландских учёных, в ходьбе важно не только количество шагов и регулярность выполняемой нагрузки, но и скорость. Как оказалось, у людей, которые предпочитают ходить быстро, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 20%. К слову, чем взрослее человек становится, тем более усиливается эффект от упражнений.



Американские учёные предложили сопоставить пользу от регулярных ежедневных прогулок с количеством шагов. Им удалось провести исследование среди 16 тысяч женщин старше 70 лет. Их попросили на протяжении недели ходить со специальным устройством, которое фиксирует все движения в течение дня. Через четыре года информацию об их физической активности сопоставили с состоянием их здоровья. 504 женщины на тот момент уже умерли.

Как оказалось позже, на их здоровье оказывало влияние даже небольшое увеличение количества шагов в день. Так, те женщины которые совершали в день более четырёх тысяч шагов умирали реже, чем те, которые совершали 2 700 шагов. При этом ощутимый эффект был только для 7, 5 тысяч шагов. После этой цифры шаги уже не показывали существенной разницы.

Как отмечают авторы исследования, полученные результаты скорее актуальны для возраста от 70 лет. Однако, по словам специалистов, у молодых всё абсолютно иначе. Чем больше шагов совершит молодой человек, тем выше будет его защита от преждевременной смерти.



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