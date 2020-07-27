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Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы жить долго?

27.07.2020 13:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы жить долго?

Согласно результатам исследований, те люди, которые ходят на работу пешком, умирают позже чем те, которые предпочитают добиваться на работу на транспорте. Они выносливее, а также у них реже случаются инфаркты и инсульты. Однако это зависит от количеств шагов, которые человек совершает в день. Об этом сообщает РИА Новости. 

Согласно выводам британских и ирландских учёных, в ходьбе важно не только количество шагов и регулярность выполняемой нагрузки, но и скорость. Как оказалось, у людей, которые предпочитают ходить быстро, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 20%. К слову, чем взрослее человек становится, тем более усиливается эффект от упражнений. 

Американские учёные предложили сопоставить пользу от регулярных ежедневных прогулок с количеством шагов. Им удалось провести исследование среди 16 тысяч женщин старше 70 лет. Их попросили на протяжении недели ходить со специальным устройством, которое фиксирует все движения в течение дня. Через четыре года информацию об их физической активности сопоставили с состоянием их здоровья. 504 женщины на тот момент уже умерли. 

Как оказалось позже, на их здоровье оказывало влияние даже небольшое увеличение количества шагов в день. Так, те женщины которые совершали в день более четырёх тысяч шагов умирали реже, чем те, которые совершали 2 700 шагов. При этом ощутимый эффект был только для 7, 5 тысяч шагов. После этой цифры шаги уже не показывали существенной разницы.


Как отмечают авторы исследования, полученные результаты скорее актуальны для возраста от 70 лет. Однако, по словам специалистов, у молодых всё абсолютно иначе.  Чем больше шагов совершит молодой человек, тем выше будет его защита от преждевременной смерти.

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Согласно результатам исследований, те люди, которые ходят на работу пешком, умирают позже чем те, которые предпочитают добиваться на работу на транспорте. Они...
 
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