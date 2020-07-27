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Депутат: в белорусах ценны инициативность и готовность вместе конструктивно решать проблемы

27.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутат: в белорусах ценны инициативность и готовность вместе конструктивно решать проблемы

В белорусах ценны инициативность и готовность вместе в конструктивном ключе решать проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

По словам Ольги Петрашовой, как депутат она много встречается с работниками предприятий и организаций своего Могилевского-Октябрьского округа №86. «Белорусы всегда умели участливо и ответственно относиться к жизни своих трудовых коллективов. Благодарна людям за неравнодушие, за предложения, как улучшить работу их учреждений и предприятий, за инициативу и готовность вместе решать существующие проблемы конструктивным способом переговоров», — сказала парламентарий.

Она обратила внимание, что люди, которые занимают активную гражданскую и жизненную позицию, серьезно подходят к своим трудовым обязанностям. Это позволяет сохранить то, что создано в стране за годы независимости, и развиваться в промышленности, экономике.

В числе приоритетов государственной политики была и остается сфера культуры. «Реализация творческого потенциала в искусстве, культуре, спорте, поддержка талантливых, трудолюбивых ребят, создание условий для самореализации, развитие творческих инициатив — одно из приоритетных направлений. Беларусь будущего за талантливой, креативной молодежью, за новыми возможностями и интересными проектами», — подчеркнула Ольга Петрашова.

https://www.belta.by/

 
 
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В белорусах ценны инициативность и готовность вместе в конструктивном ключе решать проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель...
 
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