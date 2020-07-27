Житель Брестской области стрелял в начальника межрайотдела ГАИ

Источник материала: ОНТ

В понедельник, 27 июля, около 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний мужчина. Он достал самодельное устройство, направил на милиционера и несколько раз выстрелил. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Милиционер вовремя среагировал, поэтому не пострадал. В понедельник у начальника МРЭО проходил день приема граждан.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье УК - «покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». Подозреваемого задержали, следователи работают с ним, выясняются мотивы произошедшего.

Проводятся неотложные следственные действия. В скором времени будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния подозреваемого.









Фото: БелТА

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