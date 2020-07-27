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Андрей Егоров: Характер общественного подъема делает протесты неизбежными и массовыми

27.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разрыв между надеждами общества и результатами от ЦИК, скорее всего, вытолкнет белорусов на улицы. Это будут мирные протесты, возможно, самые массовые с 1996 года, но к чему это приведет, пока сказать сложно, считает политолог Андрей Егоров.

Андрей Егоров: Характер общественного подъема делает протесты неизбежными и массовыми
на митинге Тихановской в Гомеле, фото: tut.by
Действия объединенных штабов, безусловно, тревожит власть, «ход предвыборного ралли с массовым участием людей в регионах показывает настоящий подъем людей, во многих городах такого количества участников не было на акциях много лет, а, может быть, и никогда в истории независимой Беларуси», отмечает в интервью Thinktanks.by старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

«Очевидно, что ход на объединение был политически эффективным. Самое важное, что это объединение смогло перехватить динамику роста поддержки, которая была у альтернативных кандидатов, прежде всего, у Виктора Бабарико. То есть то, что Светлана Тихановская, совершенно новый в политике человек, стала лидером кампании, не привело к снижению динамики. Это, наверное, в политическом смысле сейчас самое главное», - сказал Андрей Егоров о событиях минувшей недели.

Тень «руки Москвы»


Видимо, в команде коалиции внимательно изучают ожесточенные споры в соцсетях по различным аспектам действий объединенных штабов. Упреки в отсутствии национальной составляющей — Светлана Тихановская и Мария Колесникова начинают обращаться к собравшимся на белорусском, со сцены звучит «Жыве Беларусь!». 

«На команду работают профессиональные пиарщики, это факт, некоторые из них известны — это классные белорусские специалисты, это не какая-то внешняя команда. Из того, что мне известно, тут нет работы нанятых в России либо где-то еще профессиональных политтехнологов — это только белорусские ресурсы, по крайней мере, с момента объединения штабов, - отмечает Андрей Егоров. - Самые неоднозначные высказывания, вызывающие недоверие у части сторонников перемен, связаны с фигурой Валерия Цепкало, который на днях заявлял о возможности для России стать гарантом законности белорусских выборов, о неплохих перспективах Союзного государства и т. д. 

Кроме того, свою лепту внес и некоторый российский след в истории Сергея Тихановского, который прослеживался еще раньше и был недавно обнародован — да, все это есть и не может не тревожить».

«Но в каком аспекте это тревожит сейчас? Эти идеи могут эксплуатироваться в ключе того, что если в Беларуси во время или после выборов случится политический кризис, установится двоевластие, противостояние между сторонниками перемен и белорусской властью, то может возникнуть идея, допустим, приглашения российских сенаторов, влиятельных лиц в качестве неких посредников или гарантов переговоров с белорусской властью. 

Мы помним, чем это закончилось в 1996 году, когда приезд российской делегации во главе с Виктором Черномырдиным позволил Лукашенко выиграть время и в политическом противостоянии победить парламент и Конституционный суд. 

Не думаю, что есть хоть какие-то шансы на то, что сегодняшняя Россия может поддержать демократические перемены в Беларуси. Такие действия будут крайне опасны и приведут, скорее, к тому, что Лукашенко сохранит власть», - считает политолог. 


По мнению Андрея Егорова, коалиция только усилила бы свои позиции, если бы «публично обозначила свою позицию по вопросу вовлечения каких-либо внешних субъектов в разрешение политического кризиса в Беларуси». 

«С моей точки зрения, это сняло бы очень много вопросов, претензий и обеспокоенности, которые есть среди людей, которые поддерживают независимость Беларуси — просто заявление о том, что никакие внешние субъекты не могут влиять на ситуацию внутри Беларуси, что это исключительно наше внутрибелорусское дело — изменения в стране», - сказал Андрей Егоров.

Единое солидарное действие


«Бойкот и агитация за бойкот утратили смысл еще с момента роста взрывной популярности альтернативных кандидатов. Тогда стало понятно, что бойкот уже не может состояться, если только он не станет краеугольным камнем в стратегии самих кандидатов. Я продолжаю считать, что бойкот был наиболее оптимальной стратегией, но все, что может произойти сегодня, связано с массовым коллективным действием. 

Светлана Тихановская, которая говорит о том, что нам нужны все голоса, занимает правильную позицию, сейчас важно единое солидарное действие, ну а поскольку лидерами этого единого солидарного действия сейчас выступают объединенные штабы, то, конечно, нужно следовать их призыву», - отметил Андрей Егоров.

Протесты неизбежны и власть к ним готовится


«Протесты, которые намечаются по характеру общественного подъема, выглядят все более и более неизбежными. Надежды людей подогреваются сейчас агитационной кампанией, люди начинают верить в возможность перемен через выборы, они надеются, что смогут защитить свои голоса, - сказал политолог. - Очевидно, что власти не собираются организовывать справедливое голосование. 

Разрыв между надеждами и результатами, которые будут объявлены ЦИК, скорее всего, вытолкнет массы на улицы в активное гражданское действие по защите своих голосов. Это будут мирные протесты, но, скорее всего, они распространятся на всю Беларусь. Возможно, мы увидим самые массовые протесты с 1996 года. 

Конечно, власть готовится к подавлению этих протестов, но сложно прогнозировать, как это все будет разворачиваться, в каком режиме. Многое будет зависеть от того, что будут говорить и делать лидеры кампании во время этих протестов. 

Какие требования они будут выдвигать властям, если это будет массовый и продолжительный протест, к чему они будут призывать людей, насколько люди будут доверять им или не доверять... Ведь может быть и отказ от борьбы за результаты голосования, объявление о переходе к реализации идеи референдума, создания политической партии». 

Но есть вероятность и того, что коалиция «будет требовать от властей признания недействительными результатов выборов, потребует назначить новые выборы при пересмотре состава ЦИК — массовые протесты тогда серьезно усилят их позицию на возможных переговорах с властью».

«Сложно сказать, как это будет. Но если протесты будут разгромлены, если штабы не поддержат волну, то, конечно, это вызовет новую массовую депрессию в обществе», - считает Андрей Егоров.

Политолог отмечает, что сегодняшняя ситуация в стране делает «очень сложным долгосрочный прогноз». 

«Хотелось бы согласиться с утверждениями о том, что сейчас мы видим перерождение гражданского общества в Беларуси, которое приведет к системным изменениям в стране. У меня, к сожалению, нет пока оснований для такого рода суждений сейчас. 


Но власти сделали все возможное для того, чтобы делегитимизировать эти выборы уже сегодня, что подрывает легитимность системы в целом. Может быть после событий в день голосования и несколько последующих мы увидим и рождение нового порядка: паритет сил и переговоры с властью о новых выборах. 

Сейчас же на этом коротком промежутке до выборов важно то общественное давление, которое оказывается на избирательные комиссии. Система выглядит монолитной, но если часть членов комиссий и председателей откажется от действий в привычной логике и начнет подыгрывать сторонникам перемен, то может начаться каскадный эффект обвала. 

Это было бы еще одним фактором делегитимизации выборов и серьезно бы подкрепляло утверждение о их незаконности и несправедливости», - сказал Андрей Егоров.
 
Теги: Гомель
 
 
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Разрыв между надеждами общества и результатами от ЦИК, скорее всего, вытолкнет белорусов на улицы. Это будут мирные протесты, возможно, самые массовые с 1996 года, но...
 
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