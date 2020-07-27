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Последняя из «Унесенных ветром». «Мелани» ушла из жизни в 104 года

27.07.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оливия де Хэвилленд, которая навсегда запомнилась зрителю как Мелани, жена Эшли Уилкса, по которому сходила с ума главная героиня «Унесенных ветром» Скарлетт О’Хара, ушла из жизни. Она была последней из золотого актерского состава знаменитой киноленты.

Актриса родилась 1 июля 1916-го года. Ее мать была актрисой и мечтала, что дочери пойдут по ее стопам. Так и случилось: и Оливия, и ее младшая сестра Джоана Фонтейн стали звездами кинематографа. Каждая из них получила и славу, и поклонников, и «Оскар», однако их конкуренция была бесконечной: сестры всю жизнь боролись за одни и те же роли и награды. Сама Фонтейн признавалась: «Оливия всегда говорила, что я во всем была первой. Я первой вышла замуж, первой получила „Оскар“, первой родила ребенка. Если я умру первой, она снова будет недовольна!».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olivia Mary de Havilland ♡ (@loveoliviadehavilland) 26 Апр 2018 в 7:53 PDT

На первом плане — Вивьен Ли, культовая Скарлетт

Джоан действительно ушла из жизни первой — правда, тоже долгожительницей, в 96 лет. Оливия же дожила до 104 лет, успев стать дамой-командором ордена Британской империи.

В отличие от своей героини Мелани, Оливия отличалась жестким и бойцовским характером: так, она судилась с таким гигантом, как Warner Bros, за свободу актеров от кабальных контрактов. И добилась победы не только для себя, но и для своих коллег.

В личной же жизни Оливии все было гораздо сложнее: в 1991 году она потеряла сына, который умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Рак забрал у нее и второго супруга: спустя 7 лет после смерти ее сына. Из близких у Оливии оставалась только дочь Жизель, сейчас ей уже 62 года.

 
 
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Оливия де Хэвилленд, которая навсегда запомнилась зрителю как Мелани, жена Эшли Уилкса, по которому сходила с ума главная героиня «Унесенных ветром» Скарлетт...
 
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