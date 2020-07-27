В Гродно пьяный бесправник наехал на ногу сотруднику ГАИ. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Инспектор пострадал при задержании пьяного водителя в Гродно, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Днем 22 июля на улице Городенской сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю Volkswagen Golf, но тот требование проигнорировал и начал скрываться. Через несколько километров иномарка все же остановилась. За рулем автомобиля находился 38-летний житель Гродно, который, как выяснилось, был лишен водительских прав. Кроме того, от мужчины исходил запах алкоголя.

— Инспекторы предложили мужчине проследовать в служебный автомобиль для разбирательства и составления административных протоколов. В момент, когда один из сотрудников попытался извлечь ключи из замка зажигания, водитель начал движение задним ходом, резко виляя в разные стороны, в результате чего наехал офицеру на ногу, — рассказали в милиции.

Пострадавшего милиционера с травмами стопы, коленного и голеностопного суставов госпитализировали.

Следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемого водворили в ИВС. Ранее мужчина пять раз привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.